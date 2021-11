Kreis Bad Dürkheim: Kurse der Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim im Dezember 2021

Bad Dürkheim – Gesundheits-Apps, Bildungsfreistellungsmaßnahme Englisch, Sprachenauffrischung für Schüler.

Onlineseminar: Gesundheits-Apps

Derzeit gibt es schätzungsweise 200.000 Gesundheits-Apps weltweit. Die digitalen Tools helfen zum Beispiel sich durch vorgegebene Schritt-Ziele mehr zu bewegen, sie liefern interessante Ernährungsinformationen und Rezepte oder fördern die Entspannung. Auch bei der regelmäßigen Einnahme von Medikamenten können sie unterstützen. Woran können Verbraucher die Qualität, Seriosität und den Nutzen einer App erkennen? Was müssen sie beachten hinsichtlich Gesundheitsrisiken und Datensicherheit? Welche Faktoren beeinflussen die Akzeptanz von Gesundheits-Apps und welche Kompetenzen sind erforderlich, um gesundheitlich von einer App zu profitieren? Der Referent, Prof. Bernhard Breil, ist Medizininformatiker und Psychologe und lehrt seit 2013 als Professor für Gesundheitsinformatik an der Hochschule Niederrhein. Das Angebot ist kostenfrei. Die Live-Veranstaltung wird über Zoom übertragen. Fragen können über den Chat gestellt werden.

Donnerstag, 9. Dezember, 19 bis 20.30 Uhr, kostenfrei

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2403

Turbo-Auffrischung für Schüler: Englisch und Französisch

Für Schüler ab der 9. Klasse und Studenten, die fließender sprechen und die Grammatik festigen möchten. Der Trainer spricht 14 Sprachen und hat eine Methode entwickelt, die viel schneller als normales Lernen zum Erfolg führt.

Englisch: 9 bis 13 Uhr

Französisch: 14 bis 18 Uhr

Die Kurse finden am Samstag, 11. Dezember in der KVHS Bad Dürkheim statt und kosten jeweils 59 €.

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2402

Bildungsfreistellungsmaßnahme Englisch für den Beruf B1/B2

Wer seine Kommunikationsfähigkeiten im Geschäftsbereich, für die Reise und im Umgang mit englisch sprechenden Geschäftspartnern verbessern möchten, ist in diesem Intensivkurs genau richtig. Der Schwerpunkt liegt dabei auf aktuellen Wirtschaftstrends, Kommunikationsstrategien und interkulturellen Themen.

Inhalte: Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern am Telefon, in Besprechungen und per E-Mail

Geschäftsreisen/Hotel/ Geschäftsessen/ Smalltalk, Meetings und Präsentationen

Grammatik: Richtige Anwendung der Zeiten/ Richtige Verwendung von Modalverben/ Redewendungen/ Konditional I, II und III

Ein Einstufungstest kann unter www.dse-englishtraining.de/test-your-business-english durchgeführt werden.

Die Bildungsfreistellungsmaßnahme findet vom 3. bis 7. Januar 2022 in der KVHS Bad Dürkheim statt, jeweils von 9 bis 16 Uhr statt, Gebühr: 300 €

Anmeldeschluss: 26. November 2021

FÜR DIESE WEITERBILDUNG KANN BILDUNGSFREISTELLUNG IN ANSPRUCH GENOMMEN WERDEN.

Berufstätige in Rheinland-Pfalz haben Anspruch auf 10 Tage Bildungsurlaub innerhalb von zwei Kalenderjahren nach einem Beschäftigungsverhältnis von mind. 2 Jahren. Der Bildungsurlaub muss beim Arbeitgeber beantragt werden. Sie bezahlen das Bildungsangebot in der Regel selbst, werden aber für diese Zeit freigestellt. Der Bildungsurlaub kann für berufliche oder gesellschaftspolitische Weiterbildung in Anspruch genommen werden. Der Arbeitgeber muss 6 Wochen vor Beginn der Maßnahme informiert werden.

Auch wer nicht im Berufsleben steht, kann diese Bildungsfreistellungsmaßnahme als regulären Kurs buchen.

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2402. Anmeldungen auch online unter www.kvhs-duew.de.