Vandalismus in Kandel (siehe Foto)

Kandel (ots) – Am Samstag 13.11.2021 meldet gegen 08:57 Uhr 2 verbogene Verkehrszeichen, welche auf den Radweg neben der L 549 ragen und somit eventuell vorbeikommende Radfahrer gefährden könnten. Die Streife vor Ort stellte fest, dass die beiden Schilder, welche fest im Boden verankert waren, mutwillig von einem/ bzw. mehreren Personen umgebogen wurden. Zum Glück wurde kein eventuell vorbeikommender Radfahrer gefährdet. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen, Spurensicherung durchgeführt, die Straßenmeisterei Kandel verständigt.

Zeugenhinweise können gerne jederzeit bei der Polizei Wörth unter der Rufnummer

07271-92210 oder unter piwoerthqpolizei.rlp.de entgegen genommen werden.

Frühe Streitigkeiten in der S-Bahn, Haltestelle Kandel

Kandel (ots) – Eine junge Frau meldet am 13.11.21 um 06:00 Uhr telefonisch, dass sie gerade von Landau in Richtung Wörth mit der S-Bahn unterwegs sei. In der Bahn streiten sich mehrere junge Männer und sie befürchte eine Eskalation. Da die Bahn unterwegs war, musste der nächste Ankunftsbahnhof in Kandel für die polizeiliche Intervention ausgewählt werden. Die 4 jungen Erwachsenen konnten im Zug festgestellt werden.

Die Streithähne wurden zur Rede gestellt und zur Ruhe ermahnt. Sie berichteten in Landau in einem Club gewesen zu sein. Schon dort sei es zu Meinungsverschiedenheiten gekommen, welche nun zu laut im Zug weiter diskutiert wurden. Die jungen Bahnreisenden sicherten zu nun ruhig zu sein, damit die anderen Fahrgäste ebenfalls ihre Ruhe finden können. Entsprechende Fahrscheine konnten die aufgedrehten Fahrgäste vorweisen. Zu strafbaren Handlungen ist es nicht gekommen.

Kinder auf Spritztour

Lingenfeld (ots) – Ein 13-jähriger hat sich am Freitagabend 12.11.2021 hinter das Steuer seines elterlichen Autos gesetzt und ist mit seinen Freunden zu einer Geburtstagsfeier nach Lingenfeld gefahren. Hierbei wurden die Kinder durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet, die sich über das junge Alter des Fahrers wunderte.

Durch eine Streife der Polizeiinspektion Germersheim konnten die Kinder aufgefunden werden. Wieso das Kind überhaupt im Stande war ein Fahrzeug zu führen ist Gegenstand der Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch die Fahrzeughalter können in solchen Fällen wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis belangt werden.

Fahranfängerin auf Abwegen

Rülzheim (ots) – Eine 20-jährige Fahranfängerin fuhr am 14.11.2021 gegen 03:15 Uhr rückwärts durch die Waldstraße in Rülzheim mit ihrem PKW und stieß mit Wucht gegen einen Gartenzaun eines Wohnanwesens. Es kam zum Unfall mit Sachschaden, welcher durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth aufgenommen wurde. Bei der jungen Frau konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden.

Ein Alkoholtest ergab vor Ort einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe bei der PI Wörth entnommen und der PKW Schlüssel auf Wunsch der Autofahrerin dem Vater übergeben. Der Führerschein wurde sichergestellt und mit der Erstakte der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Verkehrsunfallflucht im Nebel

Scheibenhardt-Steinfeld (ots) – Am Donnerstag 11.11.2021 ereignete sich gg. 19 Uhr auf der L 545, zwischen Scheibenhardt und Steinfeld ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungstand fuhr ein weißer Smart von Scheibenhardt kommend in Richtung Steinfeld und kam nach derzeit ungeklärter Ursache bei Nebel kurz vor einer Rechtskurve Höhe einer dort befindlichen Gaststätte von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Zaun.

Ein Anwohner im Ortsbereich Bienwaldmühle wurde zunächst von einer männlichen Person bezüglich der Besitzverhältnisse des Zaunes befragt, verschwand jedoch später im Nebel und in der Dunkelheit vermutlich mit dem unfallverursachenden Fahrzeug in unbekannte Richtung. An der Unfallörtlichkeit konnte die Streife Fahrzeugteile sicherstellen und in Scheibenhardt das unfallverursache Fahrzeug zweifelsfrei feststellen. Ein Fahrer konnte bei dem zugelassenen Auto nicht festgestellt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme werden strafrechtliche Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht geführt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, können sich jederzeit bei der Polizeiinspektion Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de melden. Entsprechende Hinweise haben in diesem Verfahren eine nicht unerhebliche Bedeutung.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Germersheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 13.11.2021 gegen 02:50 Uhr, befuhr eine 28-jährige Pkw-Führerin die Rheinbrückenstraße in Rtg. Bahnhofstraße. Am dortigen Kreisel geriet sie bei der Ausfahrt Rtg. Bahnhof nach rechts von der Fahrbahn ab und landete zwischen mehreren Büschen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Frau stark unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein

Bellheim (ots) – Am Samstagabend 13.11.2021 gegen 23:30 Uhr, wurde ein Schlangenlinien fahrender Pkw zunächst im Bereich B 9 und später am Ortsausgang Bellheim Rtg. Westheim gemeldet. Der gesuchte Pkw konnte kurz danach vor dem Wohnanwesen in Bellheim vorgefunden werden. Der Halter und vermeintliche Fahrer öffnete die Tür und stand merklich unter Alkoholeinfluss. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen; einen Führerschein hatte er nicht mehr.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kuhardt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 14.11.2021 um 04:00 Uhr kam es in Kuhardt, im Bereich Ortsausgang Rtg. Rülzheim, zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Der 53-jährige Verursacher befuhr die Landstraße aus Rtg. Rülzheim und kam aus noch nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit einer Pkw-Führerin zusammen.

Diese wurde leicht verletzt und an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Verursacher stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rülzheim (ots) – Eine 20-jährige Pkw-Führerin befuhr am frühen Sonntagmorgen 14.11.2021 gegen 03:15 Uhr, rückwärts die Waldstraße in Rülzheim. Sie kam von der Fahrbahn ab und landete in einem Vorgarten. Eine Überprüfung ergab, dass die junge Frau erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht

Lustadt (ots) – Am Samstagvormittag 14.11.2021 zw. 09:30-12:00 Uhr, wurde in Lustadt, in Höhe Obere Hauptstraße 237, ein parkender schwarzer 3-er BMW erheblich beschädigt. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug streifte an der kompletten Fahrerseite entlang und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW entstand erheblicher Sachschaden.