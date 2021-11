Landau: Die Polizei-News

Vandalismus in der Stadt

Landau (ots) – Völlig unbehelligt zog eine Gruppe von 6 männlichen Personen in der Nacht zum Sonntag zwischen 00:10-01:45 Uhr durch mehrere Straßenzüge in Landau im Bereich Horststraße, August-Croissant-Straße, Zum Queichanger, Ostbahnstraße und Schlachthofstraße. Dort beschädigten sie Straßenschilder, warfen ein Motorrad um, traten die Außenspiegel an mehreren geparkten PKWs ab und stießen mehrere große Blumenkübel um.

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Geschädigte können sich mit der Polizei Landau in Verbindung setzen. Ebenso können sich Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben unter der Nummer 06341 2870 oder unter pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei Landau melden.

Schlägereien vor Nachtclub

Landau (ots) – In der Nacht von Freitag 12.11. auf Samstag 13.11.2021 kam es gleich zu 2 Einsätzen der Polizei vor einem Nachtclub in Landau. Beim ersten Einsatz gegen 03:00 Uhr wurde eine Schlägerei zwischen 2 Personen gemeldet. Hintergrund der Auseinandersetzung war wohl, dass das Fahrzeug, in welches der Angreifer einsteigen und nach Hause fahren wollte, bereits schon voll besetzt war. Damit zeigte er sich nicht zufrieden und schlug auf einen Fahrzeuginsassen ein. Der 17-jährige Schläger konnte im Nachgang ermittelt werden.

Um 05:30 Uhr kam es erneut zu einer Schlägerei zwischen 2 Personen auf der Straße vor dem Nachtclub. Diesmal ging es um einen Streit wegen eines Mädchens. Die beiden 19 bzw. 17 Jahre alten Kontrahenten schlugen mehrfach gegenseitig auf sich ein. Vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Schläger. Sie konnten auch hier nachträglich ermittelt werden.

Körperverletzung vor Kinocenter

Landau (ots) – Am Samstagabend 13.11.2021 gegen 23.00 Uhr wurde ein 17-jähriger Jugendlicher vor dem Kinocenter in der Albert-Einstein-Straße in Landau grundlos von einer noch unbekannten Person zu Boden geschlagen und danach mit dem Knie noch zweimal ins Gesicht getreten. Der Täter agierte aus einer Gruppe von 5 Personen heraus. Die Auseinandersetzung fand aus der Ausfahrt des Kinocenters statt.

Der Täter wird beschrieben als ca. 1,72m groß, ca. 18 bis 20 Jahre alt, trug eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Jacke.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de an.

Mehrere Verkehrskontrollen

Landau (ots) – Am Samstag 13.11.2021 in der Zeit von 18:45-21:00 Uhr wurde in der Hindenburgstraße und in der Weißenburger Straße in Landau der Fahrzeugverkehr kontrolliert. Dabei konnten dreimal defekte Beleuchtung und fünfmal weitere Mängel an den Fahrzeugen festgestellt werden. Ein Fahrzeugführer war nicht angegurtet und 3 weitere benutzten die Nebelscheinwerfer bei klarer Sicht. Auch in der Nacht zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr wurde in der Weißenburger Straße kontrolliert. Hierbei wurden 10 mängelbehaftete Fahrzeuge festgestellt.

Desweiteren war bei einem Fahrzeug die Betriebserlaubnis erloschen, weil sog. US-Standlicht aktiviert war. Bei einem weiteren Fahrzeugführer ergaben sich Hinweise auf BTM bzw. Medikamentenmissbrauch. Hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Spind aufgebrochen

Landau (ots) – Am Samstagabend 13.11.2021 zwischen 18-19:00 Uhr wurde ein Spind im “Funpark” in Landau in der Albert-Einstein-Straße mit Gewalt aufgebrochen und die darin befindlichen Gegenstände entwendet. Gäste, die zu dieser Zeit anwesend waren und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich bei der Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de melden.

Zu tief ins Glas geschaut

Offenbach (ots) – In der Nacht zum Samstag gegen 01:00 Uhr konnte eine Polizeistreife in der Hauptstraße in Offenbach einen Fahrradfahrer beobachten, der beinahe an den Bordstein fuhr und fast stürzte. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Grund schnell eruiert werden. Das Alkoholmessgerät zeigte bei dem 36-jährigen Fahrradfahrer einen Alkoholwert in Höhe von 2,45 Promille. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.