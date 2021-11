Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 06.11.2021-11.11.2021 beschädigte ein bisher flüchtiger Autofahrer die Gartenmauer eines Anwesens im Lorscher Ring in Frankenthal. Vor Ort stellten die Beamten kleinere Fahrzeugteile sicher. An Hand der Fahrzeugteile konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen Seat handelt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Einbruch in Wohnhaus

Frankenthal (ots) – Unbekannte brachen am Donnerstag 11.11.2021 zwischen 16.30-20 Uhr, in ein Wohnhaus in der Anselm-Feuerbach-Straße in Frankenthal ein. Hierbei wurde das Wohnhaus komplett durchwühlt. Ob Gegenstände aus den Innern gestohlen wurden, wird derzeit noch ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.