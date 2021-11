Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus – Abschlussmeldung

Groß-Umstadt/Semd (ots) – Der Brand konnte mittlerweile durch die Feuerwehren aus Groß-Umstadt, Richen und Semd gelöscht werden. Eine 70-jährige Bewohnerin wurde leicht verletzt zur weiteren Beobachtung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Das Mehrfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar, so dass die Bewohner anderweitig untergebracht werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte ein im Kellergeschoss befindliches elektrische Gerät den Brand verursacht haben. Der Schaden am Gebäude wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat K 10 der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg übernommen.

Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus – Erstmeldung

Groß-Umstadt/Semd (ots) – Am Samstag 13.11.21 um kurz vor 17:00 Uhr wurde ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Semd gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand der Keller bereits in Vollbrand. Die 7 Bewohner sind alle nicht mehr im Haus. Einer von ihnen wird gerade vor Ort in einem Rettungswagen betreut.

Wegen der starken Rauchentwicklung werden die Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauern an. Es wird nachberichtet.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Groß-Bieberau (ots) – Am Freitag 12.11.21 ereignete sich in der Zeit zwischen 11:30-16:30 Uhr ein Verkehrsunfall im Groß-Bieberauer Ortsteil Rodau. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr die Straße “Im Stuppelsgarten” vermutlich von der Schulstraße kommend in Fahrtrichtung Hauptstraße.

In Höhe der Hausnummer 3 wurde ein geparkter Renault Twingo durch das Fahrzeug beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von mind. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der

Telefonnummer 06154 / 6330 – 0 zu melden.

Darmstadt

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin – Polizei sucht Unfallzeugen

Darmstadt Innenstadt (ots) – Am Samstag 13.11.2021 gegen 14:15 Uhr kam es in Darmstadt, in der Grafenstraße, zwischen Gustav-Lorenz-Straße und Bismarckstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin.

Die Radfahrerin befuhr mit dem Lastenrad die Grafenstraße in Richtung Bismarckstraße. Als der PKW ansetzte, das Lastenrad zu überholen, kam es aufgrund ungenügenden seitlichen Sicherheitsabstandes zu einem Kontakt zwischen dem Auto und der Radfahrerin.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier Darmstadt, Telefon: 06151 969-41110 in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Gemarkung Trebur/L 3012 (ots) – Drei Verletzte und etwa 30.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Freitagabend 12.11.2021 gegen 19.45 Uhr auf der Landstraße 3012 zwischen Geinsheim und Trebur. Ein 55-jähriger alter Autofahrer aus Rüsselsheim stand mit seinem Auto auf einem Feldweg und fuhr auf die Landstraße. Dabei geriet er noch aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Auto eines 51-jährigen aus Geinsheim und dessen 47-jährigen Beifahrerin frontal zusammen.

Dabei wurden 2 Personen leicht, eine schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Die Strecke war für die Unfallaufnahme und die anschließenden Rettungs-und Aufräumarbeiten bis 21.50 Uhr vollgesperrt.

Neben der Polizei war auch die Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte darauf, dass der 55-jährige Autofahrer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme bei dem Fahrer durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

Unfallflucht in Biebesheim – Verursacher wohl betrunken

Biebesheim (ots) – Am Sonntag 14.11.21 um 01:53 wurde über Notruf ein lautstarker Streit zwischen 2 männlichen Personen in der Königsberger Straße/Ludwigstraße in Biebesheim gemeldet. Einer der Männer habe – offenbar vergeblich – versucht, den anderen am Einsteigen in einen Pkw zu hindern. Die Zeugen mutmaßten, der Fahrer sei alkoholisiert.

Der Pkw setzte von einem Parkplatz auf die Königsberger Straße zurück und fuhr im Anschluß – laut der Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit, in Fahrtrichtung Bahnhof davon. Kurz darauf habe man einen Knall gehört und mutmaßte, der Pkw sei verunfallt. Durch die Streife vor Ort konnten zwei unfallbeschädigte Pkw festgestellt werden.

Es handelte sich hierbei um einen weißen VW Up und einen schwarzen OPEL Corsa welche ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt waren. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt in Richtung Eisenbahnstraße von der Unfallstelle entfernt.

Der Sachschaden an beiden Pkw wird auf insgesamt 5.000 EURO geschätzt. Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeistation in Gernsheim in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Kelsterbach (ots) – Der Geschädigte stellte seinen schwarzen Peugeot 206 im Bereich seines Büros in Kelsterbach, im “Langer Kornweg” 36 ab und stellte bei seiner Rückkehr fest, dass dieser von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Fahrertür stark beschädigt wurde. Der Verursacher kam seinen Pflichten eines Unfallbeteiligten nicht nach und verschwand.

Aufgrund der Schadensstelle am Peugeot kommt ggf. ein vorher nebenstehender, dunkler Audi A6 in Frage. Gesucht werden Zeugen des Unfallhergangs bzw. Zeugen, die Angaben zum Kennzeichen des dunklen Audi A6 machen können. Sachdienliche Hinweise geben Sie bitte an die Polizei in Kelsterbach.

Kreis Bergstraße

Zeugen gesucht

Viernheim (ots) – Am Freitag 12.11.21 gegen 18:30 Uhr fuhr ein 73-jähriger Viernheimer mit seinem Pkw von der ehemaligen Eissporthalle kommend über die Weinheimer Straße in Richtung Mannheimer Straße/Rhein-Neckar-Zentrum. Auf diesem Weg kam der Fahrer des OPEL Zafira laut einem Zeugen mehrfach auf die Gegenfahrbahn, so dass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim bittet Zeugen des Vorfalls sowie insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die ausweichen mussten, sich unter der Telefonnummer 06206 / 9440-0 zu melden.

Odenwaldkreis

Geparktes Fahrzeug beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots) – Am Samstag 13.11. zwischen 9.20-10.10 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW Passat, der in der Unteren Pfarrgasse am Fahrbahnrand abgestellt war.

Etwa 800 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an dem vorderen linken Kotflügel beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062 / 953-0 entgegen.

