Verkehrsunfall durch Abkommen von der Fahrbahn

Fulda (ots) – Am Samstag 13.11.2021 gg. 21 Uhr befuhr ein 24-jähriger ortsunkundiger Fahrer mit seinem Kleinbus Mercedes die L3139 von Haimbach kommend in Fahrtrichtung Mittelrode. Im Bereich der Kreuzung zum Westring kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, befuhr hier ca. 70m den Grünstreifen und kollidierte schließlich mit einem Verkehrsschild.

Am Fzg. entstand Sachschaden von geschätzt 5.000 EUR, das Verkehrsschild muss erneuert werden. Der Kleinbus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unfallflucht an parkendem PKW

Bebra (ots) Verkehrsunfall mit Flucht, Freitag, 12.11.21, zwischen 07:00 Uhr und 11:25 Uhr in Bebra in der Heinrich-Hertz-Straße 1.

Ein 46-jähriger Mann aus Ringgau hatte seinen PKW in der Heinrich-Hertz-Straße in Bebra vor Hausnummer 1 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Im Ereigniszeitraum stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den geparkten PKW und beschädigte das Rücklicht hinten links. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 700 EUR Hinweise an die Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370

Haunetal – Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeinfluss

Am Freitag 12.11.2021 gegen 23.55 Uhr befuhr eine 21jähriger Pkw- Fahrerin aus Hosenfeld mit ihrem Pkw die B 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. In Höhe Haunetal- Hermannspiegel prallte sie mit ihrem Pkw bei langsamer Fahrt gegen eine Leitplanke in Höhe der dortigen Bushaltestelle.

Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1.250 Euro. Da die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Ludwigsau – Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag, den 13.11.2021 gegen 11.05 Uhr stießen eine Pkw- Fahrerin aus Bad Hersfeld und eine Pkw- Fahrerin aus Ludwigsau beim Ausparken auf einem Parkplatz des Besengrundcenters gegeneinander. Nur an dem Pkw aus Ludwigsau entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neuenstein. Am 12.11.2021, um 18:46 Uhr kam es im Einmündungsbereich B324 / Abfahrt BAB7 zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Ein 47-Jähriger aus Frankfurt befuhr die Abfahrt der BAB 7 und wollte von dort auf die B324 in Richtung Neuenstein-Aua einbiegen, als er einen 36-Jährigen auf seinem Pedelec übersah, welcher die B324 von Neuenstein-Aua kommend in Richtung Bad Hersfeld fuhr, und touchierte diesen.

Der 36-Jährige aus Neuenstein wurde verletzt und für Untersuchungen mit dem RTW ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 1.050 EUR.

Verkehrsunfall mit Sachschaden / Wildunfall

36275 Kirchheim. Am Freitagabend, d. 12.11.2021, gegen 18.27 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Ebelsbach, Landkreis Haßberge, mit seinem Pkw die Kreisstraße 32 von Gershausen nach Reimboldshausen. Kurz nach der Ortslage Gershausen überquerte ein Reh plötzlich und unerwartet die Straße.

Diesem Reh konnte der Fahrzeugführer aus Ebelsbach nicht mehr ausweichen und es kam zu einer Kollision mit dem Tier. Am Pkw des 56-jährigen entstand Sachschaden, das Tier verstarb an der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahren ohne Fahrerlaubnis / Urkundenfälschung

Bad Hersfeld. Am Donnerstag, 11.11.2021, gg. 14:45 Uhr kam es auf der B27 in Bad Hersfeld zw. den Auffahrten zur BAB4 zu einem Auffahrunfall infolge einer auf Rotlicht umschaltenen LZA. Ein 32-jähriger aus Bad Hersfeld bemerkte dies mit seinem Pkw zu spät und fuhr auf das Heck des Pkw einer 32-jährigen Frau aus Berlin.

An beiden Pkw entstand leichter Sachschaden in einer Höhe von ca. 350 EUR. Der 32-jährige Hersfelder steht im Verdacht einen gefälschten Führerschein genutzt zu haben.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen