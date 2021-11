Räuberische Erpressung

Frankfurt-Bahnhofviertel (ots)-(dr) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 13.11.2021 versuchten 3 Männer in einem Kiosk im Bahnhofsviertel an das Bargeld eines 40-Jährigen zu gelangen. Die Polizei konnte später einen 44-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Gegen 0.15 Uhr forderten die 3 Männer in einem Kiosk in der Taunusstraße einen 40-Jährigen auf, sein Bargeld an sie auszuhändigen. Dabei hielt einer von ihnen ein Messer in der Hand. Ein Unbeteiligter, der sich ebenso dort aufhielt kündigte an, die Polizei zu rufen, weshalb die 3 Männer Reißaus nahmen.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte einer der Männer, 44 Jahre alt, festgenommen werden. Dieser leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. In seiner Jacke fanden sie ein ausgeklapptes Messer, das sie als Beweismittel sicherstellten. Die Beamten verbrachten ihn zunächst auf ein Revier.

Bei dem renitenten Mann, welcher offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel stand, wurde in der Folge eine Blutentnahme angeordnet. Er kam für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Jugendliche sorgen für Polizeieinsatz

Frankfurt-Preungesheim (ots)-(dr) – Zwei 14-Jährige haben am Samstagnachmittag 13.11.2021 für einen Polizeieinsatz auf der Homburger Landstraße gesorgt. Gegen 12.50 Uhr bemerkte eine Autofahrerin auf der Homburger Landstraße beim Vorbeifahren an einer Bushaltestelle in Höhe der August-Schanz-Straße Jugendliche, die augenscheinlich mit Schusswaffen hantieren würden.

Sofort begaben sich Polizeikräfte auf die Suche und konnten schließlich 2 Jugendliche in Höhe der Gießener Straße antreffen, auf welche die Beschreibung zutraf. Bei dem einen steckte eine Waffe sichtbar in der Jackeninnentasche. Der andere war gerade dabei, dass Magazin seiner Waffe zu laden. Umgehend erfolgte mit einer weiteren Streife die Festnahme.

Dabei stellte sich heraus, dass die beiden 14-jährigen Jugendlichen, Softairwaffen mit sich geführten. Diese stellten die Beamten sicher. Die Jugendlichen wurden im Anschluss an ihre Eltern überstellt.

Handtasche geraubt

Frankfurt-Westend (ots)-(dr) – Ein unbekannter Räuber konnte am Freitagnachmittag 12.11.2021, “An der Welle” die Handtasche einer 25-jährigen Frau erbeuten. Die Geschädigte hielt sich gegen 12.30 Uhr auf dem Gelände der Frankfurter Welle auf und stellte zu diesem Zeitpunkt ihre Handtasche auf dem Boden ab, um ihre Schlüssel zu entnehmen.

In diesem Moment kam ein junger Mann angerannt und entriss ihr die Handtasche aus den Fingern. In der Folge flüchtete der Täter zu Fuß über den Gärtnerweg in die dortigen Hinterhöfe. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch ohne Erfolg.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, junges Erscheinungsbild, schwarz gekleidet, trug eine schwarze Basecap.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem jungen Mann werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Festnahme zweier Trickdiebe

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) – Zwei Trickdiebe, die es am Freitagnachmittag 12.11.2021 in der Kaiserstraße auf das Mobiltelefon einer 26-Jährigen abgesehen hatten, konnten nach kurzer Flucht festgenommen werden. Eine 26-jährige Frau befand sich gegen 16 Uhr in der Kaiserstraße, als sie der spätere Beschuldigte, ein 28-jähriger Mann, ansprach und nach dem Weg fragte.

Währenddessen näherte sich ein Komplize und griff ihr in die Jackentasche. Die Frau bemerkte dies und konnte ihr Mobiltelefon, dass der junge Mann bereits ergriffen hatte, wiedererlangen.

Beide Männer flüchteten ohne Beute auf der Kaiserstraße in südliche Richtung. Einem Mitarbeiter eines in der Nähe befindlichen Hotels gelang es in der Folge, den 28-Jährigen festzuhalten, bis eine Polizeistreife eintraf und ihn festnahm. Der Mittäter konnte zunächst flüchten. Der Festgenommene wurde nach Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Offensichtlich rechnete der ahnungslose Mann nicht damit, dass sich fortan Zivilfahnder an seine Fersen hefteten. Ihre Hartnäckigkeit sollte sich auszahlen. Unbewusst führte der 28-Jährige die Beamten zu einem Kiosk, an dem dieser einen jungen Mann begrüßte.

Die direkt im Anschluss erfolgte “Begrüßung” der Fahnder dürfte dann bei beiden Männern für großes Erstaunen gesorgt haben, da nun auch beim zweiten Tatverdächtigen, einem

18-Jährigen, die Handschellen klickten. Nach der vorläufigen Festnahme ging es auch für ihn auf ein Polizeirevier, auf dem die weiteren Maßnahmen durchgeführt wurden.

