Frankfurt/Bergen-Enkheim (ots)-(dr) – Am Samstagabend 13.11.2021, befuhr der 46-jährige Geschädigte gegen etwa 19.55 Uhr die Schlesierstraße mit einem Pkw und stellte diesen in Höhe der Hausnummer 14 ab. Als er aus dem Fahrzeug ausstieg, trat ein fremder Mann an ihn heran und es kam zur Schussabgabe. Dabei wurde der 46-Jährige verletzt.

Der Unbekannte flüchtete dann zu Fuß von der Schlesierstraße über die Siebenbürgenstraße in die Krummauer Straße und von dort aus in unbekannte Richtung. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang jedoch erfolglos. Beamte der Kriminalpolizei führten in der Folge

Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch.

Der 46-jährige Geschädigte, der nicht lebensbedrohlich verletzt wurde, kam zur medizinischen Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Täterbeschreibung:

– Der geflüchtete Mann wird beschrieben als circa 180 cm groß, mit normaler

Statur. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine schwarze Basecap getragen

haben.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter und / oder

dem Tatgeschehen geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer

069 / 755 53110 bei der Kriminalpolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle

zu melden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und genauem Tatablauf dauern an.

