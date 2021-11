Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 14.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Kallstadt: Einbruch in Weingut

Kallstadt (ots) – In der Zeit von Freitag, 12.11.21, 20:20 Uhr bis Samstag, 13.11.2021, 08:47 Uhr wurde in ein Weingut in Kallstadt, in der Weinstraße eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter brachen in die Lagerhalle und in die Büroräume des Weingutes ein. Die unbekannten Täter entwendeten Bargeld und es entstand ein Gesamtschaden von circa 4000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Perso-nen/Fahrzeugen machen können, sich mit der Polizei in Bad Dürkheim unter Tel.: 06322 963-0 oder via E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):