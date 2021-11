Mannheim: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – Ein märchenhafter Filmmusik-Abend am 23. Dezember 2021

Mannheim – Nach den erfolgreichen Tourneen in den vergangenen Jahren ist das beliebte Märchen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im Winter 2021 wieder in strahlendem Kinoformat in Deutschlands Konzertsälen zu erleben.

In Mannheim ist das Filmkonzert am 23. Dezember 2021 erneut im Rosengarten zu Gast. Unter der Leitung des renommierten Dirigenten Adrian Prabava wird die Württembergische Philharmonie Reutlingen die bezaubernde Filmmusik von Karel Svoboda live zu den romantisch-witzigen Abenteuern auf Großleinwand spielt.

Der Vorverkauf läuft!

Preise: ab 33,00 € zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: Nationale Ticket-Hotline: 01806 – 10 10 11 (0,20 €/Anruf aus dem

Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), online unter www.tickets-direkt.de , sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen