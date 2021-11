Mannheim: Das Russische National-Ballett aus Moskau – Schwanensee am 07. Januar 2022

Mannheim – Klassisches Ballett – woran denken Sie zuerst? In neun von zehn Fällen sagt die Statistik, entsteht vor dem geistigen Auge ein Bild von zierlichen Tänzerinnen in weißen schimmernden Tutus, die Gesichter von weißen Federn umrahmt, ein nobler Prinz, der sich in ein Traumwesen verliebt. Unwissend woher und doch immer wieder dasselbe Bild aus Schwanensee. Diese eine Vorstellung verkörpert das, was klassisches Ballett ausmacht – auch im Zeitgeist von heute.

Am 07. Januar 2022 präsentiert das RUSSISCHE NATIONALBALLETT AUS MOSKAU im Rosengarten Mannheim mit SCHWANENSEE eben diesen Klassiker. Ein weiteres Meisterwerk voller Poesie, Anmut und Eleganz.

Der Vorverkauf läuft!

Termin: Das Russische Nationalballett – SCHWANENSEE

Fr, 07.01.2022, 19 Uhr Rosengarten Mannheim

Preise: ab 32,- Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: unter www.bb.promotion.com

und bei den bekannten Vorverkaufsstellen