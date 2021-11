Haßloch: Infoveranstaltung des Kriminalpräventiven Rats am 17. November 2021

Enkeltrick, dubiose Gewinnversprechen und Betrügereien an der Haustür

Haßloch – Die Gemeindeverwaltung und die Polizeiinspektion Haßloch laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am 17. November 2021 um 19:00 Uhr zum Runden Tisch des Kriminalpräventiven Rates ins Kulturviereck (Gillergasse 14 in Haßloch) ein.

Vor dem Hintergrund vermehrter Betrugsanrufe in jüngster Vergangenheit, bei denen Betrüger falsche Gewinnversprechen tätigten oder sich gar als Verwandtschaft aus dem Ausland oder Polizisten ausgaben, möchte der Kriminalpräventive Rat das Thema aufgreifen und entsprechend sensibilisieren. Im Anschluss sind außerdem Fragen an die Vertreter von Polizei und Verwaltung möglich, um in einen gemeinsamen Dialog zu treten.

Für die Veranstaltung am 17. November wird um vorherige Anmeldung bei Fachbereichsleiterin Christine Behret unter 06324/935-256 oder per Mail an christine.behret@hassloch.de gebeten. Für die Teilnahme ist ein Geimpft-, Genesen- oder Getestet-Nachweis erforderlich. Der entsprechende Nachweis ist zur Veranstaltung mitzubringen.

Der Kriminalpräventive Rat in Haßloch setzt sich aus Vertretern des Fachbereichs Bürgerdienste sowie der Polizeiinspektion Haßloch zusammen. Einmal im Quartal kommt man zu internen Dienstbesprechungen zusammen, um aktuelle Themen, Aufgaben, Probleme und Anliegen zu besprechen. In der Arbeit von Ordnungsamt und Polizei gibt es an vielen Stellen Berührungs- und Schnittpunkte. „Ein regelmäßiger Austausch ist für eine gute Zusammenarbeit daher von großer Bedeutung und unerlässlich“, sind sich Bürgermeister Tobias Meyer und der Leiter der Haßlocher Polizeiinspektion, Frank Hoffmann, einig.

Unabhängig von den quartalsweisen Dienstbesprechungen hat es sich der Kriminalpräventive Rat zur Aufgabe gemacht, im Rahmen von Infoveranstaltungen über verschiedene Themen zu informieren und in den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu treten. Zuletzt fand eine solche Veranstaltung im November 2019 statt. Im vergangenen Jahr hatte man aufgrund der Corona-Lage von einer Durchführung abgesehen. Im Rahmen der jährlichen Veranstaltungsreihe wurden in der Vergangenheit Themen wie „Alkohol im Straßenverkehr“, „Kaffeefahrten“ sowie „Die unterschätzte Gefahr von Legal Highs“ aufgegriffen. Für die Veranstaltung am 17. November 2021 laden Polizei und Verwaltung herzlich ein und hoffen auf reges Interesse.