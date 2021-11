Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 14.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Geruchsbelästigung im Mandelring

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein Anwohner des Mandelrings in Neustadt/W. meldete am Abend des 13.11.2021 erheblichen, unangenehmen Geruch vor seinem Anwesen. Durch die Polizeibeamten konnte die dortige Kanalisation als Ursprung festgestellt werden. Die Stadtverwaltung Neustadt/W. wurde hierüber in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Vermutlich unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Vermutlich unter Drogeneinfluss stand ein 20-jähriger Verkehrsteilnehmer, welcher am 14.11.2021 gegen 02:00 Uhr einer Verkehrskontrolle in der Martin-Luther-Straße in Neustadt/W. unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnten mehrere drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der 20-Jährige verweigerte einen freiwilligen Urintest, mit welchem überprüft werden sollte, ob er Betäubungsmittel konsumiert hat. Aufgrund der Erheblichkeit der drogentypischen Auffälligkeiten wurde er daher mit zur Dienststelle genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Neustadt: Verkehrsunfallflucht dank eines aufmerksamen Zeugen geklärt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Auf einem Supermarktparkplatz in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt/W. kam es am 13.11.2021 gegen 21:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als ein Fahrzeugführer beim rückwärts Ausparken gegen einen dahinter ordnungsgemäß geparkten PKW stieß. Hierbei wurde ein Schaden am geparkten PKW in dreistelliger Höhe verursacht. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Der Vorgang wurde durch einen Passanten beobachtet, welcher den 59-jährigen Fahrzeugführer des geparkten PKW bei dessen Rückkehr auf den Verkehrsunfall aufmerksam machte. Da das Kennzeichen des Verursachers bekannt war, konnte ein 25-jähriger Mann aus Neustadt/Weinstraße als Fahrzeugführer ermittelt werden. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Neustadt: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein unbeleuchteter E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen passierte am Samstag, den 13.11.2021, gegen 23:45 Uhr einen Streifenwagen auf dem Parkplatz „Festwiese“ in Neustadt. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass der E-Scooter nicht versichert ist. Zudem räumte der 22-jährige Fahrzeugführer aus Neustadt ein, wenige Tage zuvor Marihuana konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC, weshalb ihm auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Den 22-Jährigen erwarten Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Führens eines E-Scooters unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Polizei Neustadt weist darauf hin, dass für das Führen eines E-Scooters ein Versicherungsschutz bestehen muss. Wie auch beim Führen eines PKW ist es untersagt einen E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol zu führen.

