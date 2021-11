Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 13.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Körperverletzung in der Innenstadt

Neustadt/Weinstraße (ots) – In den frühen Morgenstunden des 13.11.2021, gegen 04:30 Uhr, wird der Polizei eine Auseinandersetzung mit bis zu 30 Personen in der Innenstadt in Neustadt/Weinstraße gemeldet. Die Auseinandersetzung soll sich im Bereich vor einer Diskothek abspielen. Als die sofort entsandten Polizeikräfte vor Ort eintrafen konnten diese lediglich einen verletzten 21-jährigen Mann vorfinden. Die Aggressoren konnten weder vor Ort, noch im Rahmen der eingeleiteten Fahndung festgestellt werden. Der Geschädigte hatte eine blutende Wunde im Mundbereich und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen, welche Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Einbruch in Kellerräume

Neustadt/Weinstraße (ots) – In einem Mehrfamilienhaus in der Winzinger Straße, in 67433 Neustadt/Weinstraße wurde im Zeitraum vom 12.11.2021, 18:00 Uhr, bis zum 13.11.2021, 10:30 Uhr, durch unbekannte Täter in drei Kellerräume eingedrungen. Alle drei Kellerverschläge waren mittel Vorhängeschlössern gesichert. Diese wurden vermutlich zerstört und von dem/den unbekannten Täter/n mitgenommen. Es wurden Werkzeuge im Wert von insgesamt etwa 900 Euro entwendet. Zeugen, welche Hinweise auf die Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – 1,64 Promille waren das Ergebnis eines Atemalkoholtest, welcher bei einem 37-Jährigen aus Neustadt/W. am 13.11.2021 um 00:45 Uhr durchgeführt wurde. Der Neustadter befuhr zuvor mit einem E-Scooter die Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W.. Hierbei konnte durch die eingesetzten Beamten beobachtet werden, dass der Fahrer des E-Scooter leichte Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem 37-Jährigen starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab letztlich den Wert von 1,64 Promille. Dem Mann wurde im Anschluss in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde zum Zwecke der vorläufigen Entziehung sichergestellt. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche Promillegrenzen, sowie Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss auch beim Führen von sogenannten E-Scootern Anwendung finden.

Neustadt: Verkehrsunfallflucht in der Schlachthofstraße

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 12.11.2021, gegen 14:45 Uhr, kam es in der Schlachthofstraße, in 67433 Neustadt/Weinstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 33-jährige Neustadterin parkte mit ihrem Kompaktwagen am Fahrbahnrand, als ein kleiner, schwarzer, PKW aus einer Firmeneinfahrt rückwärts ausfuhr und hierbei gegen den geparkten PKW der 33-jährigen stieß. Hiernach entfernte sich der bis dato noch unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Verkehrsunfall konnte von einem 36-jährigen Zeugen beobachtet werden. Zeugen, welche Hinweise auf den flüchtigen PKW geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Zwei Heckscheiben eingeschlagen

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):