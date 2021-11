Jugendliche Eierwerfer unterwegs

Karlsruhe-Waldstadt/Stutensee (ots) – Jugendliche warfen im Laufe der Woche Eier von Brücken im Bereich der Karlsruher-Waldstadt sowie in Stutensee und konnten rasch ermittelt werden. Zuletzt waren am Donnerstagabend 11.11.2021 Jugendliche mutmaßlich für mehrere Eierwürfe in Blankenloch verantwortlich. Hierbei haben sie von der Brücke “Am Hasenbiel” mehrere Eier auf die Landesstraße 559 geworfen.

Bislang hat sich ein Geschädigter Autofahrer beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt gemeldet und einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro geltend gemacht. Durch die sachdienlichen Angaben des Geschädigten konnte die Polizei die dafür verantwortlichen Jugendlichen ermitteln.

Bereits am Dienstag hatte sich eine andere Gruppe Jugendlicher in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr auf eine Fußgängerbrücke über der Landesstraße 604 begeben und von dort mehrere Eier auf darunter passierenden Fahrzeuge fallen gelassen. Ob hierdurch Fahrzeuge gefährdet oder beschädigt wurden, ist derzeit nicht bekannt. Ebenfalls durch einen guten Zeugenhinweis konnte der Polizeiposten Stutensee die dafür verantwortlichen Jugendlichen ermitteln.

Beiden Gruppierungen, einmal 3 und einmal 5 Schülern, droht jetzt eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Es werden weitere Geschädigten oder Zeugen gesucht, die gebeten werden, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der 0721 967180 zu melden.

Unfall mit drei Beteiligten vor der Autobahnauffahrt

Ettlingen (ots) – Eine leicht verletzte Person und ein Gesamtschaden in Höhe von 19.000 Euro waren am Donnerstagabend die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 3 nahe der Autobahnauffahrt.

Gegen 17:05 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Daimler-Benz von der Bundesstraße 3 kommend auf den Zubringer der Autobahn A5 und fuhr einer vorausfahrenden 20-jährigen Skodafahrerin hinten auf, als diese verkehrsbedingt anhalten musste. Eine nachfolgende 22-Jährige prallte mit ihrem VW auf den stehenden Daimler-Benz und lud hierbei dessen Fahrzeugheck rampenartig auf ihre Front auf.

Der 27-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Sein Mercedes wie auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Alkoholisierter Pkw-Fahrer überschlägt sich und bleibt in Pferdekoppel stehen

Bruchsal (ots) – Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer geriet am frühen Freitagmorgen gegen 04.20 Uhr wohl aufgrund seiner Trunkenheit auf der Kreisstraße 3501 zwischen Büchenau und Untergrombach von der Fahrbahn ab.

Der Pkw des jungen Mannes überschlug sich mehrmals und blieb letztlich auf einer dortigen Pferdekoppel stehen. Die Polizisten nahmen im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme starken Alkoholgeruch wahr, weshalb bei dem verletzten 19-Jährigen nach seiner Erstversorgung ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab eine Alkoholkonzentration von etwa 1,4 Promille. Zur weiteren ärztlichen Behandlung wurde er in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Autofahrer verursacht Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Stutensee (ots) – Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen bezüglich einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer, welcher durch sein Überholmanöver offenbar einen Verkehrsunfall verursachte.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 59-jährige Autofahrerin am Donnertag 11.11.2021 gegen 07:40 Uhr die Landestraße 559 in Richtung Weingarten, als ihr kurz nach der Einmündung Buchenweg eine Fahrzeugkolonne entgegenkam. Aufgrund des Überholmanövers eines bislang unbekannten Pkw-Lenkers, der aus dieser Kolonne ausscherte, musste die 59-Jährige stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Dadurch konnte ein Zusammenstoß zwar verhindert werden, jedoch kam das Auto hierbei ins Schleudern und geriet über die Gegenfahrbahn in einen dortigen Acker.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro. Die glücklicherweise unverletzte Frau konnte keine Angaben zum Auto des mutmaßlichen Verursachers machen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, telefonisch unter 0721 967180, in Verbindung zu setzen.

Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Ettlingen-Schöllbronn (ots) – Ein 19-jähriger Fußgänger ist am Donnerstagmorgen gegen 07.15 Uhr in der Moosbronner Straße in Schöllbronn von einem Pkw erfasst worden und trug eine schwere Schulterverletzung davon.

Nach den Erhebungen des Polizeireviers Ettlingen war eine 26 Jahre alte Autofahrerin aus Richtung Spessart kommend in Richtung der Ortsmitte von Schöllbronn unterwegs. Der Fußgänger war zunächst auf dem parallel verlaufenden Fußgängerweg unterwegs. Als er offenbar – ohne auf den Autoverkehr zu achten -unvermittelt die Fahrbahn querte, um an eine dortige Bushaltestelle zu gelangen, wurde der junge Mann von dem Pkw trotz sofortiger Bremsung erfasst.

Der 19-Jährige kam unter Einsatz eines Rettungsteams zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Am Pkw entstand ein Schaden von geschätzten 3.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall von der Bushaltestelle her beobachtet haben könnten, werden um Meldung beim Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 gebeten.