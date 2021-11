Pärchen gerät in Streit – Unbekannter Mann mischt sich ein

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Willy-Brandt ist am Donnerstagabend 11.11.2021 ein Pärchen in Streit geraten. Ein unbekannter Mann mischte sich in den Streit ein. Daraufhin kam es zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 19-jährigen Mann und dem Unbekannten. Der 19-Jährige erlitt dabei Verletzungen im Gesicht. Der Unbekannte entfernte sich vor Eintreffen der Polizeibeamten unerkannt.

Der 19-Jährige war so aufgebracht, dass er auch bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei immer wieder ausfallend und beleidigend wurde. Die Beamten mussten zur Eigensicherung den Mann fesseln. Ein Alkoholtest zeigte 1,83 Promille.

Er wurde mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde ihm aufgrund seiner Alkoholisierung Blut abgenommen. Auf ihn kommen Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu. Die Ermittlungen dauern an. |elz

Automat aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Einen Zigarettenautomaten haben unbekannte Täter in der Beethovenstraße aufgebrochen. Tatzeit war vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ein Zeuge stellte am Donnerstagmittag an dem Gerät Aufbruchspuren fest.

Ersten Überprüfungen zufolge wurde der Banknotenleser entwendet. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

Fahrrad aus Hausflur gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Aus einem Hausflur haben Unbekannte Anfang der Woche ein Fahrrad gestohlen. Vermutlich stand die Tür des Mehrfamilienhauses offen. Die Täter dürften für den Diebstahl nicht lange gebraucht haben, das Fahrrad war nirgends angeschlossen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Trecking-Rad des Modells Itero Cross der Marke KTM. Sein Wert wird auf mindestens 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Am Mittwoch 10.11.2021 hatte eine Autofahrerin gegen 7:20 Uhr ihren schwarzen Opel Astra am Fahrbahnrand in der Straße “Auf dem Bännjerrück” in Höhe der Hausnummer 14 abgestellt. Als sie gegen 14 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Außenspiegel auf der Fahrerseite in vorne umgeklappt und beschädigt war. Vermutlich wurde der Wagen durch einen vorbeifahrenden Pkw beschädigt Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Setzten Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Verbindung. |elz

Zeuge merkt sich Kennzeichen

Otterbach (ots) – Aufgrund eines Zeugenhinweises hat die Polizei am Donnerstag 11.11.2021 eine sogenannte Fahrerflucht geklärt. In der Finkenstraße war ein schwarzer SUV beim Rangieren gegen einen Zaunpfosten gefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Verantwortliche weg.

Als der Eigentümer den beschädigten Pfosten seines Gartenzauns entdeckte, meldete er den Unfall der Polizei. Der Verursacher war bis dahin noch nicht ermittelt. Polizisten nahmen die Anzeige auf und fragten in der Nachbarschaft, ob jemand etwas Verdächtiges wahrgenommen habe.

Und tatsächlich: Ein 60-Jähriger hatte beim Ausführen seines Hundes den Unfall beobachtet und sich das Autokennzeichen gemerkt. Auf den verantwortlichen Fahrer kommt nun ein Strafverfahren zu. |erf