Auf frischer Tat ertappt und gescheitert

Speyer (ots) – Pech hatte ein 19-Jähriger, der um 18:40 Uhr ein im Bereich der Salierbrücke an einen Holzzaun angeschlossenes Fahrrad mutmaßlich aufbrach und entwendete. Er wurde durch einen 28-jährigen, nicht im Dienst befindlichen, Polizeibeamten beim Fahren des Rades in Richtung Baden-Württemberg beobachtet.

Der Polizeibeamte erkannte in dem Fahrrad augenblicklich dasjenige seines 49-jährigen Arbeitskollegen, weswegen er umgehend eine Kontrolle veranlasste. Auf der Salierbrücke konnte der 19-jährige Beschuldigte im Beisein eines 20-Jährigen durch weitere Polizeibeamte gestellt werden. Er führte die Beamten schließlich zu einem Gebüsch, in welchem das Diebesgut lag.

Mehrere Kontrollstellen der Polizei im Dienstgebiet

Speyer, Römerberg, Otterstadt (ots) – Am Donnerstag 11.11.2021 wurden Schulwegkontrollen im Erlich und beim Schwerd-Gymnasium, Fahrradkontrollen in der Wormser Straße und am Berliner Platz durchgeführt sowie Kontrollstellen in der Geibstraße, der Auestraße, der Berghäuser Straße in Römerberg sowie der Speyerer Straße in Otterstadt eingerichtet.

Hierbei wurden neben zahlreichen verkehrserzieherischen Gesprächen insgesamt etwa 70 Fahrzeuge kontrolliert. In 2 Fällen bedienten die Fahrer verbotswidrig ein Mobiltelefon, in einem Fall wurde ein 4-jähriges Kind ungesichert befördert. Weiterhin wurden Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie die Vorführungspflicht zur Hauptuntersuchung geahndet und insgesamt zehn Mängelberichte ausgestellt.

Ein 50-jähriger Van-Fahrer wurde um 11 Uhr in der Geibstraße kontrolliert und händigte einen italienischen Führerschein aus, der sich bei Prüfung durch ein Dokumentenprüfsystem als Totalfälschung herausstellte. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Ein 43-jähriger PKW-Fahrer wurde um 11:18 Uhr in der Berghäuser Straße in Römerberg kontrolliert und konnte keinen Führerschein vorweisen. Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin wirkte der Mann auffällig, weswegen ihm ein Atemalkoholtest angeboten wurde. Dieser ergab einen Wert von 0,59 Promille.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Überschreitung der 0,5 Promille-Grenze eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Fahrzeugschlüssel an den Beifahrer übergeben, welcher im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Unfall mit leicht Verletztem beim einfahren in Fließverkehr

Speyer (ots) – Ein 59-jähriger PKW-Fahrer fuhr am 11.11.2021 um 06:30 Uhr von einem Bäckerei-Parkplatz in der Industriestraße in den Fließverkehr ein und übersah hierbei den von links kommenden LKW eines 44-Jährigen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte den PKW an der Frontachse, wodurch diese brach. Durch den Aufprall zog sich der 59-Jährige eine kleine Kopfplatzwunde und Kopfschmerzen zu.

Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Dementsprechend entstand am PKW Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro, während am LKW ein Schaden von ca. 3.000 Euro entstand.