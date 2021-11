Bilanz der Verkehrskontrollwoche

Wörth (ots) – Am Freitag 12.11.2021 um 13.30 Uhr, stand das vorläufige Ergebnis der Kontrollwoche der Polizeiinspektion Wörth fest. Etwa 40 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth, der Bereitschaftpolizei, der Zentralen Verkehrsdienste, dem Zoll sowie aus dem Bereich der Polizeidirektion Landau führten im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Wörth eine Woche lang in wechselnder Besetzung, an verschiedenen Örtlichkeiten, Verkehrskontrollen durch. Insgesamt wurden 292 Verkehrsverstöße festgestellt und zumeist geahndet.

Die Kontrollörtlichkeiten waren hauptsächlich Schulbereiche in Wörth und Kandel sowie gefährliche Einmündungen in Rheinzabern, Kandel und Hagenbach.

Die Maßnahmen der Polizei gliedern sich wie folgt: 24 Handyverstöße, 43 Gurtverstöße, 47 Vorfahrtverstöße, 112 Mängelberichte, 39 sonstige Fehlverhaltensweisen sowie 19 Mal mangelnde Beleuchtung, 5 Überholverstöße und drei Trunkenheitsfahrten im Straßenverkehr unter 0,8 Promille. Die hohe Anzahl der festgestellten Verkehrsverstöße macht deutlich, dass es zur Bekämpfung der Unfallursachen weiterhin erforderlich ist Verkehrskontrollen mit hoher Intensität durchzuführen.

11 Verstöße in 50 Minuten

Lingenfeld (ots) – Trotz regelmäßiger Kontrollen zeigen sich immer noch einige Autofahrer unbelehrbar und befahren weiter den Verbindungsweg “Am Hirschgraben” zwischen Lingenfeld und Westheim. Bei einer Kontrolle am Donnerstag 11.11.2021 zwischen 19.40-20.30 Uhr mussten insgesamt 11 Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt werden.

Wildunfälle

Germersheim (ots) – Seit Anfang der Woche haben sich im Dienstgebiet der Polizei Germersheim bereits 5 Wildunfälle ereignet. Dabei wurde jedoch glücklicherweise kein Autofahrer verletzt, es blieb bei Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro.

Die meisten Unfälle ereigneten sich in den Abend- und frühen Morgenstunden, wobei die Übergangsbereiche zwischen Wald- und Feldzonen auf den Landstraßen besondere Gefahrenschwerpunkte darstellen. Hier ist mit regelmäßigem Wildwechsel zu rechnen. Reduzieren Sie insbesondere dort Ihre Geschwindigkeit.