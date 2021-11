Landau-Bornheim (ots) – Am Freitagmorgen 12.11.2021 gegen 09:00 Uhr, wurde die Polizei Landau über einen auffälligen Gegenstand an einem Auto in der Hauptstraße informiert. Die Konstruktion, ein Wecker mit 2 roten Kabeln, die mit einer knetähnlichen Masse verbunden waren, lag offen sichtbar auf der Windschutzscheibe. Nach Rücksprache mit den Delaborierern des LKA wurde der mögliche Gefahrenbereich in einem Radius von 20 Metern geräumt und abgesperrt.

Die Spezialkräfte trafen um 11:15 Uhr vor Ort ein und konnten nach eingehender Untersuchung des Gegenstandes Entwarnung geben. Von der Konstruktion ging keine Gefahr aus. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Die Kriminalpolizei Landau hat weitere Ermittlungen eingeleitet. An dem Einsatz waren neben Polizeikräften auch das Ordnungsamt und der Rettungsdienst beteiligt.