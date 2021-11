Amtswechsel im Herzen des Polizeipräsidiums Mainz (siehe Foto)

Mainz (ots) – Gleich an zwei wichtigen Stellen im Polizeipräsidium Mainz haben zuletzt Wechsel stattgefunden. So verabschiedete Polizeipräsident Reiner Hamm die langjährige Leiterin der Abteilung Polizeiverwaltung Regierungsdirektorin Susanne Heinlein in Richtung Polizeipräsidium Rheinpfalz. Bereits seit 2008 als Juristin im Rechtsreferat PV1 im PP Mainz beschäftigt, übernahm Heinlein 2017 die Leitung der Abteilung Polizeiverwaltung. In ihrer Interimszeit wurde sie durch Oberregierungsrätin Natascha Becker vertreten, die ebenfalls verabschiedet wurde und das Präsidium in Richtung Ministerium des Innern verlässt.

Als neue Leiterin der Abteilung Polizeiverwaltung begrüßte Reiner Hamm Regierungsdirektorin Katrin Henrichs und freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit. Als gelernte Juristin fand Katrin Henrichs ihren Weg 2011 an die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz, wo sie als Dozentin für das Fachgebiet Eingriffsrecht und als Fachgebietsleiterin für die Bereiche Cybercrime und Digitale Ermittlungen tätig war. Die Abteilung Polizeiverwaltung ist u.a. für die innere Organisation, Personalverwaltung, Haushalt und Liegenschaften einer Behörde zuständig.

Auch im Führungsstab des Polizeipräsidiums Mainz gab es einen Wechsel. Andreas Michel wird als neuer Leiter durch Polizeipräsident Reiner Hamm begrüßt, gleichzeitig verabschiedete er Polizeidirektor Heiko Arnd, der ebenfalls ins Ministerium des Innern wechselt. 1995 im Polizeipräsidium Mainz gestartet, schloss Arnd 2010 den Masterstudiengang an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) in Münster ab.

Es folgten Stationen im MdI als Leiter der Polizeiinspektion Frankenthal, bis er als Leiter des Altstadtrevieres (PI Mainz 1) nach Mainz zurückkehrte. 2017 übernahm er die Leitung des Führungsstabs im Polizeipräsidium Mainz.

Ihm folgt nun Kriminaldirektor Andreas Michel, der bereits 1987 seine Karriere bei der Rheinland-Pfälzischen Polizei begann. Nach seiner Ausbildung erstmals im PP Mainz, damals noch bei der Schutzpolizeiinspektion Gonsenheim, leitete er später die Polizeiinspektion Simmern.

2018 übernahm er die Leitung der Abteilung Spezialeinheiten beim Präsidium für Einsatz, Logistik und Technik. Behördenleiter Reiner Hamm freut sich, ihn als Nachfolger für die Funktion des Leiters Führungsstab im Polizeipräsidium Mainz gewonnen zu haben. Der Führungsstab gilt als zentrale Stelle für Einsatzbewältigung, Kriminalitätsbekämpfung, Aus- und Fortbildung und Technik. Ihm angegliedert ist auch die Diensthundestaffel und die Führungszentrale (Leitstelle) des PP Mainz.

Callcenterbetrug – Masche mit pornographischen Inhalten

Mainz (ots) – Weil angeblich ein Haftbefehl wegen pornographischer Inhalte aus dem Ausland gegen ihn vorliegen würde, sollte ein 75-jähriger Mainzer am Donnerstag 11.11.2021 über 3.000 EUR als Kaution zahlen.

Der 75-jährige erhielt am Donnerstag einen Anruf von einem unbekannten Mann, welcher ihm erklärte wurde, dass ein Haftbefehl gegen ihn wegen dem Umgang mit pornographischen Material vollstreckt werden müsse. Dieser liege im Ausland gegen ihn vor und er könne diesen mit der Zahlung von über 3.000 EUR als Kaution plus weiteren 350 EUR für einen Dolmetscher abwenden.

Zur Verstärkung der Botschaft wird der Angerufene mit einem vermeintlichen Staatsanwalt verbunden, durch diesen telefonisch über mehrere Stunden erheblich unter Druck gesetzt und instruiert, dass er das Geld an eine Adresse in der Mainzer Innenstadt bringen soll. Dort hat der Geschädigte offensichtlich versehentlich Kontakt zu einer unbeteiligten Person, die ihm erklärt, dass er wahrscheinlich einem Betrug aufgesessen ist. Der 75-Jährige meldet sich daraufhin bei der Polizei und erstattete Strafanzeige.

11.11. aus polizeilicher Sicht ruhig – 22-Jähriger betatscht Frauen und Männer

Mainz (ots) – Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen am 11.11.2021 in Mainz beliefen sich nahezu ausschließlich auf eine verstärkte Präsenz durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei im Innenstadtbereich bis 22:30 Uhr. Nach Ende der Veranstaltung auf dem Schillerplatz, um 18:00 Uhr, wanderten zahlreiche Besucher in die Lokalitäten in der Mainzer Altstadt ab. Der erhöhte Alkoholkonsum bei einigen Besuchern führte zwar zu einiger Selbstüberschätzung, aber letztendlich lediglich zu 7 Straftaten. Darunter 3 leichte Körperverletzungsdelikte sowie 2 Beleidigungen gegenüber von Einsatzkräften.

Lediglich ein 22-Jähriger fiel mit hohem Aggressionspotential auf. Er griff zunächst 2 Frauen an das Gesäß und einem Mann in den Genitalbereich, kurz darauf widersetzte er sich Einsatzkräften bei seiner Festnahme und beleidigte diese mit obszönen Beschimpfungen. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und seiner Alkoholisierung von über 2 Promille ordnete eine Ermittlungsrichterin eine Blutentnahme und einen Verbleib im Gewahrsam der Polizeiinspektion Mainz 1 für mehrere Stunden an. Gegen den Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen “Sexueller Belästigung”, “Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte” und “Beleidigung” eingeleitet.

Mainz-Bingen

Verkehrsunfallflucht

Bodenheim-Lange Ruthe (ots) Am Donnerstag 11.11.21 parkte die 30-jährige aus Mainz ihren PKW von 15:00-15:15 Uhr auf dem Parkplatz unmittelbar vor dem Eingang zu der dortigen Takko-Filiale. Vermutlich streifte der Verursacher beim Ausparken das Fahrzeug der Mainzerin an der hinteren Stoßstange, beschädigte diese (ca. 800,- Euro Schaden) und entfernte sich dann ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen.