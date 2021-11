Einbruch in Imbisswagen – Fleisch gestohlen

Eschborn (ots)-(fh) – In der Nacht zum Freitag 12.11.2021 hatten es Einbrecher in Eschborn auf Fleischwaren abgesehen und brachen hierfür in einen Imbisswagen ein. Die Unbekannten suchten die Ludwig-Erhard-Straße auf und hebelten dort die Tür des Anhängers auf. Mit ihrer Beute in Form von 20 Würsten und 20 Steaks im Gesamtwert von etwa 150 Euro flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Am Imbisswagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizei erbittet Hinweise zu den Wurstdieben unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

Werkzeug aus Tiefgarage geklaut

Sulzbach (ots)-(wie) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 11.11.2021 wurden Werkzeuge aus einer Tiefgarage in Sulzbach entwendet. Ein 28-Jähriger bemerkte am Donnertagmorgen, dass der eigentlich abgeschlossene Sprinklerraum der Tiefgarage offen war. Die dort gelagerten Werkzeuge, wie Bohrschrauber, Rohrzange, Säge etc. waren verschwunden.

Wie die unbekannten Täter den Raum öffnen konnten, ist bisher ungeklärt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196/9695-0 entgegen.

Fahrrad in Bad Soden entwendet

Bad Soden (ots)-(wie) – Am Donnerstagnachmittag 11.11.2021 zwischen 16-18:45Uhr wurde ein Mountainbike von einem Fahrradständer am Bahnhof Bad Soden gestohlen. Ein 60-Jähriger hatte sein schwarzes Mountainbike der Marke “Cube” an einem Fahrradständer am Bahnhof Bad Soden abgestellt und angeschlossen. Unbekannte Täter brachen das Schloss auf und entwendeten das Mountainbike. Hinweise nimmt die Polizei Eschborn unter der Rufnummer 06196/9695-0 entgegen.

Drogen dabei und entgegen der Anweisung berauscht gefahren

Hofheim-Diedenbergen/Kriftel (ots)-(fh) – In der Nacht zum Sonntag erwischten Beamte der Polizeistation Hofheim zwei junge Männer mit Betäubungsmitteln, einer der beiden fuhr im weiteren Verlauf entgegen der polizeilichen Anweisung unter dem Einfluss von Drogen. Gegen 22:40 Uhr stellten die Polizeibeamten bei einer Streifenfahrt auf einem Feldweg in Diedenbergen einen geparkten VW Tiguan fest, welcher mit 2 jungen Männern besetzt war. Man entschied sich eine Kontrolle durchzuführen.

Schon beim Herantreten an den VW nahmen die Beamten Cannabisgeruch wahr. Bei der Überprüfung der beiden Insassen konnte die Streife sowohl beim 21-jährigen Fahrer, als auch beim 20-jährigen Beifahrer Betäubungsmittel auffinden und sicherstellen, was 2 Ermittlungsverfahren zur Folge hatte. Beiden Personen wurden sowohl Drogen-, als auch Atemalkoholvortests angeboten, um die Befähigung zum Führen eines Kraftfahrzeugs zu überprüfen.

Da beide ablehnten und entsprechende körperliche Auffälligkeiten aufzeigten, wurde dem 21-jährigen Sohn der Halterin die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Einige Stunden später staunten die Beamten nicht schlecht, als sie feststellten, dass sich der Pkw nicht mehr an der abgestellten Stelle befand.

Infolgedessen gelang es ihnen, den 21-Jährigen in Kriftel fahrend mit dem VW anzutreffen. Diesmal bestätigte ein Drogenvortest den vorherigen Verdacht und zeigte ein positives Ergebnis. Der junge Mann musste sich im Anschluss auf der Polizeistation einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen lassen. Gegen ihn wurde ein weiteres Verfahren eingeleitet.

Auto überschlägt sich bei Unfall

Kriftel (ots)-(wie) – Bei einem Unfall am Freitag 12.11.2021 gegen 01 Uhr Morgens auf der Wiesbadener Straße in Kriftel, landete ein Auto auf dem Dach. Eine 31-Jährige befuhr mit einem Mercedes die Wiesbadener Straße in Richtung Bachstraße. Aus unerklärlichen Gründen verlor die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Straße ab und prallte gegen einen geparkten BMW.

Der Mercedes überschlug sich bei der Kollision und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die 31-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.500 EUR.

Traktor brennt

Flörsheim am Main (ots)-(wie) – Am Donnerstagnachmittag 11.11.2021 brannte ein Traktor bei Flörsheim komplett ab. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 16:15 Uhr zu einem brennenden Traktor in der Nähe der Landesstraße 3265 gerufen. Auf der angrenzenden Feldgemarkung war ein Traktor in Brand geraten. Löschversuche des Fahrers waren fehlgeschlagen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die L 3265 von der Polizei in beiden Richtungen gesperrt.

Ersten Ermittlungen zufolge kommt ein technischer Defekt an dem Traktor als Brandursache infrage. Die über dem Feld laufende Stromleitung wurde vom Netzbetreiber überprüft, Naturschutz- und Wasserbehörde wurden verständigt. Nach ca. 1, 5 Stunden konnte die L 3265 wieder freigegeben werden.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Mittwoch, 17.11.2021: Massenheim, Höhe Kulturhalle

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

