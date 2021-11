Diebin geht Seniorin an

Usingen (ots)-(pa) – In Usingen wurde am Donnerstag 11.11.2021 eine Diebin gegenüber einer Seniorin handgreiflich. Eine 87-Jährige befand sich zwischen 10.30-11.00 Uhr auf einem Supermarktparkplatz am Neuen Marktplatz, als eine Unbekannte sich ihr näherte und sie bat, ihr Geld zu wechseln. Als die ältere Dame die Fremde daraufhin aufforderte, Abstand zu nehmen, entriss die Frau der Seniorin die in der Hand gehaltene Geldbörse.

Anschließend stieß die Täterin die 87-Jährige gegen deren Pkw, um daraufhin zu Fuß in Richtung Innenstadt zu flüchten. Glücklicherweise blieb die Seniorin unverletzt.

Die Diebin wird beschrieben als etwa 30-40 Jahre alt mit schulterlangem, kastanienrotem Haar. Sie soll gebrochen Deutsch gesprochen und eine Hose sowie eine Jacke getragen haben.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0.

Mountainbike auf Supermarktparkplatz gestohlen

Bad Homburg v. d. Höhe (ots)-(pa) – Am Donnerstagmittag 11.11.2021 kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Gonzenheim zum Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes. Die Tat ereignete sich zwischen 10-14.00 Uhr in der Gunzostraße. Ein 14-Jähriger hatte sein Fahrrad der Marke “Cannondale” vor einem dortigen Lebensmittelmarkt abgestellt und angeschlossen.

Als er zurückkam, war das schwarze Mountainbike samt Schloss verschwunden. Der Wert des gestohlenen Fahrrads beläuft sich auf etwa 2.600 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Bad Homburger Polizeistation bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0.

Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Oberursel-Stierstadt (ots)-(pa) – Am Donnerstagabend 11.11.2021 gegen 23.40 Uhr verursachte ein Autofahrer in Stierstadt einen Verkehrsunfall, in dessen Folge wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss gegen ihn ermittelt wird. Gegen 23.40 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit einem Skoda den Zimmersmühlenweg. Als er nach links in die Weißkirchener Straße abbiegen wollte, verlor der Autofahrer die Kontrolle über den Pkw.

Der Skoda kam von der Fahrbahn ab, fuhr geradeaus gegen ein Verkehrsschild und kam schließlich an einer Grundstücksmauer zum Stillstand. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 33-Jährige den Wagen unter Alkoholeinfluss gefahren haben könnte.

Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,8 Promille. Der bei dem Unfall leicht verletzte Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm zur Feststellung seines Blutalkoholwerts auch eine Blutprobe entnommen wurde. Der Skoda musste mit Totalschaden von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Die Schadenshöhe wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Usingen (ots)-(pa) – In Usingen kam es am Freitagmorgen 12.11.2021 zu einem Auffahrunfall, dem 2 Personen verletzt wurden und ein Schaden von rund 7.000 Euro entstand. Gegen 07.55 Uhr befuhr ein 20-jähriger VW-Fahrer die Straße “Am Dornbusch” von der B 275 kommend in Richtung L 3270, als die Fahrerin eines vorausfahren Mazda zum Abbiegen auf ein Tankstellengelände abbremste.

Der 20-Jährige reagierte darauf zu spät und fuhr dem Mazda auf. Dabei wurden er sowie der 25-jährige Mazda-Fahrerin leicht verletzt. Beide Pkw waren in Folge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit.

Polizei mit Informationsstand zur dunklen Jahreszeit

Wehrheim (ots)-(pa) – Es ist Herbst, die Tage werden kürzer. Mit der zunehmenden Dunkelheit kehrt leider nicht nur die Gemütlichkeit ein. Auch Kriminellen bietet sie Schutz vor Entdeckung und bessere Tatgelegenheiten, beispielsweise für Wohnungseinbrüche. Um diesem jährlich wiederkehrenden Trend gezielt entgegenzuwirken, setzt die Polizei neben verstärkten Kontrollmaßnahmen auch auf präventive Aktionen.

So wird die Polizeidirektion Hochtaunus am kommenden Mittwoch in Wehrheim einen Informationsstand einrichten, um Bürger zur Thematik der dunklen Jahreszeit zu beraten.

Mittwoch 17.11.2021, von 10-14 Uhr in Wehrheim, Neue Wehrheimer Mitte.

Polizeihauptkommissarin Nicole Meier von der Polizeilichen Beratungsstelle, unterstützt unter anderem durch die zuständige “Schutzfrau vor Ort” Katja Jokiel-Gondek, steht für alle Fragen rund um den Einbruchschutz zur Verfügung. Interessierte können ohne Voranmeldung vorbeischauen, sich beraten lassen und bei Bedarf direkt einen Termin für eine kostenlose Beratung zur technischen Sicherung des eigenen Zuhauses vereinbaren.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Donnerstag: Königstein, Falkensteiner Straße, Höhe Schule.

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Kriminaldirektor Alexander Löhr übernimmt die Leitung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)-(pa) – Die Polizei im Hochtaunuskreis hat einen neuen Chef. Am 25. November übernimmt Kriminaldirektor Alexander Löhr die Leitung der Polizeidirektion Hochtaunus, zu der die vier Polizeistationen Bad Homburg, Oberursel, Königstein und Usingen, die Regionale Kriminalinspektion in Bad Homburg sowie der Regionale Verkehrsdienst gehören.

Löhr folgt auf die langjährige Direktionsleiterin Antje van der Heide, die die Leitung der Polizeidirektion Wetterau in Friedberg übernommen hat.

Der 47-jährige Kriminaldirektor kennt die Direktion bereits aus früheren Verwendungen. So führten ihn bereits seine ersten praktischen Stationen im Rahmen der 1994 begonnenen Ausbildung zu den Hochtaunus-Dienststellen. Zudem war Löhr vor seinem Aufstieg in den höheren Polizeidienst mehrere Monate als Leiter des Bereichs “Einsatz und Organisation” bei der Polizeistation Bad Homburg tätig. Auch privat kennt sich der neue Polizeichef in seinem Dienstgebiet gut aus, da er selbst seinen Wohnsitz im Hochtaunuskreis hat.

Zu seinen Zielen führt Löhr, der zuletzt im Polizeipräsidium Frankfurt am Main die Leitung des Führungs- und Lagedienstes innehatte, aus: “Das Thema Prävention liegt mir besonders am Herzen. Sowohl die Kriminal, als auch die Verkehrsprävention stellen ein wichtiges polizeiliches Tätigkeitsfeld dar, in dem ich als Direktionsleiter Akzente setzen möchte”. Als Schwerpunkte nennt Löhr hierbei die Kriminalität zum Nachteil von Kindern und älteren Menschen sowie den digitalen Kriminalitätsraum.

Bezüglich des Miteinanders betont Löhr: “Ich wünsche mir eine offene, respektvolle und kommunikative Zusammenarbeit, sowohl intern als auch in der Kooperation mit unseren kommunalen Partnern”.

Die Sicherheitsinitiative KOMPASS und die Einrichtung der “SvO” (Schutzmänner/Schutzfrauen vor Ort) sieht er diesbezüglich als wertvolle Basis, um neben der objektiven Sicherheitslage auch das subjektive Sicherheitsgefühl in den Kommunen des Hochtaunuskreises weiter zu stärken.

