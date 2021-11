Brutaler Straßenraub – Wichtiger Augenzeuge mit “knallgrünem” Lastenrad gesucht

Dieburg (ots) – Drei noch unbekannte junge Männer, die auf etwa 17-18 Jahre geschätzt wurden, hatten am Donnerstag 11.11.2021 im Bereich des Dieburger Bahnhofes und der dortigen Unterführung/Frankfurter Straße nichts Gutes im Sinn. Ersten Ermittlungen zufolge soll das Trio dort gegen 18.15 Uhr zwei 18- und 17-Jährige aus Babenhausen angesprochen und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert haben.

Während einer der Täter dem 18-Jährigen ins Gesicht schlug und zwischen die Beine trat, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, griff ein weiterer Komplize den Gestoppten in die Taschen. Nach der Aushändigung einer geringen Summe Bargeld flüchtete das kriminelle Trio.

Täterbeschreibung:

2 der Unbekannten wurden als schlank und athletisch beschrieben. Der Dritte wurde als “kräftig gebaut” wahrgenommen. Sie waren dunkel gekleidet und trugen Mützen beziehungsweise Kapuzenjacken. Als auffällig fiel bei einem der Täter eine Camouflage-graue Weste auf, in Kombination mit einer dunkelblauen Jacke.

Wichtiger Zeuge:

Während der Tat soll ein noch unbekannter Zeuge, der auf einem “knallgrünen” Lastenrad unterwegs war, an den jungen Männern vorbeigefahren sein. Dieser soll zudem einen hellblauen Schal sowie einen Helm getragen haben.

Weil diese noch unbekannte Person möglicherweise als wichtiger Augenzeuge in Betracht kommt bittet die Polizei denjenigen, sich mit den ermittelnden Beamten des Kommissariats 35 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Zwei Reihenhäuser im Visier – Terrassentür hält Hebelversuchen stand

Roßdorf/Darmstadt-Dieburg (ots) – Im Verlauf des Donnerstags (11.11.) haben Einbrecher ihr Unwesen in der Nordhäuser Straße getrieben und sich zwischen 17.30 Uhr und 21.15 Uhr an den Terrassentüren zweier Anwesen zu schaffen gemacht. Während eine Terrassentür den Hebelversuchen standhielt, gelangten die Täter bei dem benachbarten Anwesen in die Räume und erbeuteten dort Schmuck und Silberbesteck.

Mit dem Diebesgut flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit beiden Fällen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, entgegen.

Fünf Katalysatoren entwendet – Zeugen gesucht

Münster/Darmstadt-Dieburg (ots) – Aus 5 in der Breitenfelder Straße abgestellten Autos haben Diebe in der Zeit zwischen Mittwoch (27.10.) und Donnerstag (11.11.) die Katalysatoren ausgebaut und entwendet. Wer die Täter beobachten konnte oder andere in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen

Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Kommissariats 21/22 in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt

Navi ausgebaut und gestohlen – 3000 Euro Schaden

Darmstadt (ots) – Auf das fest verbaute Navigationssystem in einem schwarzen BMW hatten es Kriminelle am Friedrich-Ebert-Platz zwischen Mittwoch (10.11.), 17 Uhr und Donnerstag (11.11.), 17 Uhr abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu dem Auto, bauten das Navi aus und traten damit die Flucht an.

Sachdienliche Hinweise werden an die ermittelnden Beamten der Darmstädter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Groß-Gerau

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Freitag 12.11.2021 zwischen 10-10.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Okrifteler Straße in Walldorf ein geparkter schwarzer Ford Kuga beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Kriminelle entwenden Fahrzeuge, Karosserieteile und Kennzeichen

Rüsselsheim (ots) – Das Gelände eines Autohauses in der Darmstädter Straße suchten Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch 10.11.2021 heim. Die Täter verschafften sich unberechtigt Zutritt auf das Firmengelände und bauten an zwei Fahrzeugen professionell Teile der vorderen Karosserie, wie Kotflügel, Scheinwerfer und eine Motorhaube ab. Zudem ließen die Unbekannten die Autokennzeichen MKK-TX 129 sowie LI-CS 478 von zwei auf dem Gelände abgestellten Fahrzeugen der Marke Opel mitgehen.

Vermutlich in der gleichen Nacht, möglicherweise aber auch erst danach, wurden auf dem Parkplatz vor dem Autohaus zudem zwei dort abgestellte Opel Insignia im Wert von insgesamt 48.000 Euro gestohlen. An den Fahrzeugen befanden sich keine Nummernschilder.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib der beiden gestohlenen Autos geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Nach Unfall in Klein-Gerau – 83-Jähriger erliegt Verletzungen

Büttelborn (ots) – Nachdem am Freitagabend 05.11.2021 ein Fahrzeug in einer privaten Hofeinfahrt “Am Vogelanger” in Klein-Gerau aus noch ungeklärter Ursache ins Rollen geriet und den 83-jährigen Fahrzeughalter anschließend zwischen seinem Fahrzeug und der Wand seines Wohnhauses einklemmte, ist der Mann in der Nacht zum Freitag 12.11.2021 in einem Krankenhaus seinen hierbei erlittenen schweren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Geschehens dauern an.

Odenwaldkreis

Unfallverursacher nach schwerem Verkehrsunfall zu Fuß geflüchtet

Bad König (ots) – Am Donnerstag 11.11.21 kam es kurz nach 21.00 Uhr in Bad König in der Straße “An den Seen” zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Beteiligter schwer verletzt wurde. Der Fahrer des unfallverursachenden PKW flüchtete im Anschluss an den Vorfall zu Fuß von der Unfallstelle. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der flüchtige Fahrer die Straße “An den Seen” in südlicher Richtung und stieß aus bisher unbekannten Gründen gegen den am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW des 46-jährigen Geschädigten aus Brombachtal.

Der 46-Jährige stand zum Unfallzeitpunkt zwischen beiden geöffneten Türen auf der Fahrerseite seines PKW und kam durch den Zusammenstoß zu Fall. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen und wurde im Anschluss zur ärztlichen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Verursacher ließ seinen PKW zurück und floh vom Unfallort.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen unter Beteiligung mehrerer Streifen blieb ohne Erfolg. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 12.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Erbach unter der Rufnummer 06062 / 953-0 in Verbindung zu setzen.

