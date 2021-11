Festnahme nach Straßenraub

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(hol) – Donnerstagnachmittag 11.11.2021 überfielen 2 Männer einen 54-Jährigen. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Dieser wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Gegen 15:15 Uhr trafen die 3 Männer in der Moselstraße aufeinander. Unter Vorhalt eines Messers forderte der 26-jährige Tatverdächtige die Herausgabe von Bargeld.

Als der 54-Jährige sich weigerte, zog ihm der Aggressor die Jacke über den Kopf, so dass er kurzzeitig nichts sehen konnte. Diesen Umstand nutzte ein bislang Unbekannter aus und riss dem Opfer die Umhängetasche von der Schulter. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei nahm den Tatverdächtigen noch am Tatort fest.

Zudem fanden die Beamten das Messer auf und beschlagnahmten es. Die Ermittlungen zu einem eventuellen Mittäter dauern an. Der Tatverdächtige wird im Laufe des Tages einem Haftrichter wegen schweren Raubs vorgeführt.

14-Jährigen ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Frankfurt-Nordend (ots)-(em) – Am Dienstagnachmittag 12.11.2021 kam es im Nordend zu einem Raub. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 15.35 Uhr stieg der 14-Jährige an der Haltestelle “Nibelungenplatz” in den Bus der Linie M32 und fuhr damit bis zur Haltestelle “Höhenstraße”. Dort stiegen 2 weitere Jugendliche mit ihm aus. Plötzlich gingen beide auf den 14-Jährigen zu. Sie drängten das Opfer in der Straße Habsburgerallee in einen Hinterhof.

Während einer der beiden den Jugendlichen gegen die Hausfassade drückte, ergriff der andere die Flucht. Der Täter forderte den Geschädigten schließlich dazu auf seine Umhängetasche auszuhändigen. Als er der Aufforderung nicht nachkam, riss der Unbekannte an der Tasche und floh anschließend mit dem erlangten Diebesgut. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg.

Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat und/oder den Tätern/dem Täter machen? Wer hat diese möglicherweise bereits im Bus wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-10300 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Stahlseil um Geldautomaten – Zeugensuche

Frankfurt-Schwanheim/Bockenheim (ots)-(fue) – Am Montag 08.11.2021 gegen 02.55 Uhr, fuhren 4 bislang unbekannte Täter mit einem Opel Astra J Kombi auf ein Tankstellengelände in der Südallee. Das Fahrzeug parkten sie rückwärts vor dem Eingangsbereich und schlugen mit einem Brecheisen die Fensterscheibe ein. Danach holten die maskierten Täter ein Stahlseil aus dem Kofferraum und zogen es zu einem im Verkaufsraum stehenden Geldausgabeautomaten. Als sie die Tankstellenmitarbeiterin bemerkten, brachen sie ihr Vorhaben ab, packten das Seil ein und flüchteten.

Am frühen Nachmittag des gleichen Tages entdeckte ein Passant ein um einen Geldausgabeautomaten in der Rödelheimer Straße gelegtes Stahlseil. Der frei vor dem Anwesen Nummer 32 aufgestellte Automat war möglicherweise das Ziel der gleichen Täter wie in der Südallee. Das Seil hatte sich um den Automaten verklemmt, am freien Ende befand sich eine Pkw-Abschleppöse. Auch in diesem Fall brachen die Täter ihr Vorhaben ab.

An dem von den Tätern benutzen Opel Astra J Kombi befanden sich Offenbacher Kennzeichen, die zuvor in Frankfurt entwendet worden waren.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Fällen geben können, sich unter der Telefonnummer 069-75552199 zu melden. Natürlich nehmen auch alle anderen Polizeidienststellen Hinweise entgegen.

Letzte Fahrradcodierung in diesem Jahr – Jetzt bei der Polizei anmelden

Frankfurt-Nordend (ots)-(dr) – Am Freitag 19.11.2021 findet in diesem Jahr die letzte Fahrradcodieraktion der Frankfurter Polizei statt, bei der für interessierte Bürgerinnen und Bürger noch die Möglichkeit besteht, einen kostenlosen Diebstahlschutz für ihr Fahrrad zu erhalten.

Wann? 19. November 2021, 13 bis 17 Uhr.

Wo? Haupteingang des Polizeipräsidiums Frankfurt, Adickesallee 70, 60322 Frankfurt am Main.

Wichtig! Für den Termin wird um Voranmeldung gebeten. Diese wird bis zum 18.11.2021 unter fpold.ppffm@polizei.hessen.de entgegengenommen.

Weitere Informationen zu den Anmeldeformalitäten erhalten Sie unter: https://ppffm.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung/

Was passiert bei der Fahrradcodierung? Mit einem Spezialgerät wird eine personalisierte Nummer in den Fahrradrahmen eingeprägt, über die sich der Eigentümer eines Rades identifizieren lässt. Der Code erschwert es, geklaute Fahrräder illegal zu veräußern und schreckt potentielle Diebe vom Fahrradklau ab. Bei Pedelecs bzw. E-Bikes besteht zudem die Möglichkeit, zusätzlich den Akku codieren zu lassen.

Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes

Frankfur-Haupbahnhof (ots) – Beamte der Bundespolizei nahmen am Donnerstag 11.11.2021 gegen 07:45 Uhr einen 41-jährigen Dieb eines hochwertigen E-Bikes fest. Der wohnsitzlose Mann fiel einer Streife im Hauptbahnhof auf, da er sich bei Erblicken der Beamten schnellen Schrittes entfernte und das mitgeführte E-Bike zurückließ. Eine später durchgeführte Überprüfung der Rahmennummer zeigte die Hintergründe für sein Verhalten.

Er entwendete das ca. 2.000 Euro teure E-Bike einer 71-jährigen Frankfurterin, die den Diebstahl bis dato nicht bemerkte. Das Fahrrad wurde sichergestellt und wird der Eigentümerin ausgehändigt. Gegen den 41-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Fahrraddiebstahl im letzten Moment verhindert

Frankfurt-Eschersheim (ots)-(ne) – Gegen 20:45 Uhr Donnerstagabend 11.11.2021 versuchte ein 22-jähriger Fahrraddieb ein Pedelec in der Cäcilienstraße zu stehlen. Der Besitzer konnte dies rechtzeitig verhindern. Das Fahrrad stand auf dem Bürgersteig und war mit einem Schloss gesichert. Der 22-Jährige machte sich mit einer Brechstange daran zu schaffen.

Der Eigentümer des Zweirades bekam dies jedoch rechtzeitig mit und schritt ein. Er rief die Polizei und konnte den Dieb bis zum Eintreffen der Streife festhalten. Der 22-Jährige ist ohne festen Wohnsitz. Er kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

Taschendieb wehrt sich

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(ne) – Erst klaute ein Taschendieb ein iPhone heute Nacht gegen 1:00 Uhr in der großen Rittergasse. Als er danach verfolgt wird, wehrt er sich gewaltsam, um seine Beute zu sichern. Eine 23-jährige Frau war sein erstes Opfer. Ihr klaute der 19-jährige Langfinger, ohne dass sie es bemerkte, das Smartphone aus der Handtasche. Wenige Augenblicke später stellte die 23-Jährige aber fest, dass ihr Telefon weg war und nahm mit ihrem Begleiter die Verfolgung nach dem Dieb auf.

Schließlich holten sie den 19-Jährigen ein und hielten ihn fest. Dieser wehrte sich dagegen mit Schlägen und Tritten. Letztlich gelang ihm die Flucht. Die sofortigen Fahndungsmaßnahmen führten dennoch zum Erfolg. Der 19-Jährige wurde festgenommen und in eine Haftzelle gebracht, da er keinen festen Wohnsitz hat. Darüber hinaus führte er wenige Gramm Haschisch und Marihuana mit sich. Das iPhone konnte bei der Absuche in einer Mauernische deponiert gefunden werden. Es wurde der 23-Jährigen wieder ausgehändigt.

Diebesgut dank ehrlicher Finderin wieder da – Polizei bittet Zeugin sich zu melden

Frankfurt-Unterliederbach (ots)-(em) – Donnerstagnachmittag 11.11.2021 entwendete ein unbekannter Täter die Laptoptasche eins 73-jährigen Mannes. Dank einer ehrlichen Finderin fand das Diebesgut den Weg zurück zu dem Geschädigten. Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet die Zeugin darum, sich zu melden.

Gegen 17.35 Uhr war der 73-Jährige zu Fuß in der Königsteiner Straße unterwegs, als er plötzlich von hinten angerempelt wurde, ihm ein Täter seine Laptoptasche entriss und damit die Flucht ergriff. Sofort suchte der Geschädigte die Polizei auf, um Anzeige zu erstatten. Noch während der Anzeigenaufnahme erhielt er einen Anruf, dass seine Tasche bei einem Busfahrer abgegeben worden sei. Er machte sich sofort auf den Weg zu ihm.

Eine junge Dame, welche gegen 18.00 Uhr an der Haltestelle “Alleehaus” in die Linie 59 eingestiegen war, hatte die Tasche als Fundsache an den Busfahrer übergeben. Dieser kontaktierte wiederum eine Rufnummer, welche er in der Tasche aufgefunden hatte und konnte auf diese Art und Weise den rechtmäßigen Besitzer ausfindig machen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet die Zeugin sich unter der Telefonnummer 069/755-51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Ermittlungen im Hinblick auf den Diebstahl dauern an.

Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt/Nieder-Erlenbach (ots)-(dr) – Am Donnerstagabend 11.11.2021 kam es auf der L3008 bei Nieder-Erlenbach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 66-jähriger Fußgänger von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 18.25 Uhr eine 52-jährige Frau mit ihrem Smart die L3008 aus Richtung Massenheim kommend in Fahrtrichtung Ober-Erlenbach.

Bei Nieder-Erlenbach, an der Kreuzung Niedereschbacher Straß/L3008, wollte ein 66-jähriger Mann offenbar die Straße an einer Stelle überqueren, an der keine Fußgängerampel vorhanden ist. In der Folge erfasste die herannahende Autofahrerin, für welche die dortige Ampel Grün anzeigte, mit ihrem Pkw den Fußgänger, der durch den Zusammenstoß schwer verletzt wurde. Der 66-Jährige verstarb aufgrund der erlittenen Verletzungen später in einem Krankenhaus. Die 52-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die Sichtverhältnisse zum Unfallzeitpunkt schlecht gewesen sein. Ein Unfallsachverständiger wurde eingeschaltet.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen