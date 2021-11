Mannheim-Herzogenried: Falsche Wasserwerker erbeuten leere Geldkassetten

Mannheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag verschafften sich zwei Unbekannte

Zutritt in eine Wohnung eines 79-Jährigen in der Gehart-Hauptmann-Straße. Die

Männer gaben sich gegen 14:45 Uhr als angebliche Mitarbeiter der Wasserwerke

aus. In der Wohnung des Seniors entwendeten die Täter dabei zwei Geldkassetten –

diese waren glücklicherweise leer. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat

die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang

nach Zeugen oder weiteren Geschädigten. Die beiden Männer können wie folgt

beschrieben werden: 1.1,80 m groß, kurze schwarze Haare, glatt rasiert,

dunkelblauer Pullover, dunkelgraue Arbeitshose 2.1,70 m groß, dunkel gekleidet

Wer hat verdächtiges beobachtet oder wurde ebenfalls angesprochen? Bitte wenden

Sie sich mit Hinweisen unter 0621 33010 an die Ermittler.

Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Wohnung in den Quadraten – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Innenstadt (ots) – Eingebrochen wurde am Donnerstag zwischen 13 Uhr und

18 Uhr im Quadrat S3. Bislang unbekannte Täter veschafften sich Zugang zum

Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses und öffneten schließlich gewaltsam eine der

Wohnungstüren. Hier durchsuchten sie alle Räume und entwendeten mehrere

Wertgegenstände. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der

Diebstahlschaden liegt bei rund 9.500 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Telefonnummer 0621-12580, zu

melden.

Mannheim-Waldhof: Klein-LKW flüchtet nach Auffahrunfall – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Waldhof (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen

14:55 Uhr auf der Waldstraße. Ein 20-Jähriger Mercedes-Fahrer stand auf der

Waldstraße, in Höhe eines Baumarktes, in Fahrtrichtung Mannheim-Käfertal an

einer roten Ampel, als ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hinten

auffuhr. Der junge Mann fuhr anschließend auf den Parkplatz des dortigen

Baumarktes um den Schaden zu begutachten und Personalien auszutauschen,

woraufhin der Unfallverursacher einfach weiter geradeaus in Richtung Käfertal

davonfuhr.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen roten Klein-LKW.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten

sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621-777690,

zu melden.