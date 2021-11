Räumung des Mannheimer Hauptbahnhofs – defekte Herdplatte löst Feueralarm aus

Mannheim (ots) – Am späten Donnerstagabend (11.11.2021) wurde durch eine defekte

Herdplatte ein Feueralarm im Hauptbahnhof Mannheim ausgelöst, welcher zu einer

Räumung des Gebäudes führte.

Gegen 20:00 Uhr löste eine defekte Herdplatte eines Schnellrestaurants im

Untergeschoss des Hauptbahnhof Mannheim den Feueralarm aus. In Folge dessen

wurde das Gebäude geräumt und abgesperrt. Durch die anrückende Feuerwehr

Mannheim konnte kein Brand und keine Rauchentwicklung festgestellt werden. Es

wurde niemand verletzt.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte das Gebäude wieder freigegeben werden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen Fahrzeug beschädigt und weggefahren – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Donnerstag kurz nach 16 Uhr beschädigte ein bislang

unbekannter LKW-Fahrer beim Abbiegen von der Altriper Straße in die Straße „Im

Auchtergrund“ einen BMW, welcher am Straßenrand geparkt war. Das geparkte

Fahrzeug wurde erheblich an der Front beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei

10.000 Euro. Der Unfallfahrer verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich

um den Schaden zu kümmern. Zeugen, insbesondere Personen, welche sich zum

Unfallzeitpunkt an einer dort befindlichen Baustelle befunden und den Unfall

beobachtet haben, oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter 06205/2860-0 telefonisch in

Verbindung zu setzen.

BAB 6 / Hockenheim: Verkehrsunfall im Baustellenbereich / Richtungsfahrbahn Heilbronn gesperrt / Pressemitteilung Nr. 2

Hockenheim (ots) – Nach dem Unfall auf der BAB 6 kurz vor der Rastanlage

Hockenheim ist der Unfallhergang geklärt. Aufgrund den Straßen- und

Verkehrsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit sowie Unachtsamkeit kam

der 40-jährige Audi-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er

mit einem an der Einfahrt zur Nachtbaustelle abgestellten Sicherungsanhänger mit

Sperrwand. Durch den Aufprall drehte sich der Audi und versperrte die Fahrbahn,

sodass die BAB 6 in Richtung Heilbronn für den Zeitraum der Bergung von 02:00

Uhr bis 03:15 Uhr gesperrt werden musste. Der nachfolgende Verkehr wurde am

Autobahndreieck Hockenheim auf die A61 sowie an der Anschlussstelle

Hockenheim/Schwetzingen abgeleitet. Der 40-jährige Fahrer und dessen 44-jährige

Beifahrerin mussten mit Rettungswägen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht

werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 25.000 Euro.

Schwetzingen, B535, L597, Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt genommen – schwerer Unfall im Kreuzungsbereich

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 7.20 Uhr am Freitagmorgen kam es

im Kreuzungsbereich der L597 sowie der Auf- und Abfahrt der B535 zu einem

schweren Verkehrsunfall bei dem insgesamt drei Pkw-Fahrer beteiligt waren. Nach

ersten Ermittlungen des Verkehrsdienst Heidelberg missachtete ein Autofahrer,

der aus Richtung Schwetzingen kommend nach links auf die B535 abbiegen wollte,

die Vorfahrt eines von Hirschacker anfahrenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde

der Pkw auf einen weiteren geschoben. Ein Fahrer wurde bei dem Unfallgeschehen

verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Über die Schwere der

Verletzungen, sowie den entstandenen Sachschaden können bislang keine Angaben

gemacht werden. Zwei der der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der

Unfallaufnahme, sowie der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Abfahrt der

B535 teilweise gesperrt. Die Unfall war um 9.15 Uhr geräumt und wieder für den

Verkehr freigegeben.

Sinsheim-Ehrstädt: Erste Ermittlungsergebnisse nach dem tödlichen Absturz eines Ultraleichtflugzeuges am 07.11.2021

Sinsheim (ots) – Am 07.11.2021 stürzte ein Ultraleichtflugzeug in

Sinsheim-Ehrstädt ab. Hierbei verunglückte der 20-jährige Pilot tödlich. Die

Obduktion des Leichnams ergab keine Hinweise auf körperliche Mängel als

Unfallursache. Wieso der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Pilot mit seinem

Flugzeug verunglückte, bedarf weiterer Ermittlungen. Diese werden intensiv von

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in enger Zusammenarbeit mit der

Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung geführt.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Vespa-Fahrer bei Einfahrt in den Kreisverkehr übersehen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagmorgen gegen 07:15 Uhr

übersah ein von der Nadlerstraße kommender 50-jähriger Peugeotfahrer einen aus

der Mühlstraße kommenden Vespa-Fahrer im Kreisverkehr auf Höhe des

Einkaufszentrums. Der 43-jährige Zweiradfahrer, welcher sich nach bisherigen

Unfallermittlungen bereits im Kreisverkehr befand, stürzte durch die Kollision

mit dem PKW und verletzte sich leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von

1.500 Euro.

Hirschberg an der Bergstraße / Leutershausen / Rhein-Neckar-Kreis: Mit Schockanruf mehrere tausend Euro und Schmuck von Seniorin erbeutet

Hirschberg an der Bergstraße / Leutershausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine

über 70-Jährige am Donnerstagabend Opfer eines dreisten Telefonbetruges durch

bisher unbekannte Täter. Die Seniorin erhielt gegen 19:45 Uhr den Anruf einer

weinenden, weiblichen Person, welche vorgab ihre Tochter zu sein die soeben

einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Das Telefonat wurde sodann durch

einen Mann übernommen, welcher sich als Polizeibeamter ausgab und später von

einem angeblichen Staatsanwalt. Dieser teilte der Seniorin mit, dass sie eine

Kautions-Zahlung in Höhe von 45.000 Euro leisten müsse. Letztlich gaben sich die

Betrüger auch mit weniger zufrieden, verängstigten die Dame aber weiter. Derart

unter Druck gesetzt übergab die Seniorin, im Glauben ihrer Tochter zu helfen,

gegen 21.30 Uhr in der Ladenburger Straße mehrere tausend Euro sowie Schmuck an

einen unbekannten Abholer. Als ein Rückruf der „Tochter“ ausblieb, rief die

Seniorin ihre tatsächliche Tochter an und wurde sogleich auf den Betrug

aufmerksam.

Der männliche Abholer wird wie folgt beschrieben: zwischen 25 und 30 Jahren alt,

ca. 1,65 m bis 1,70m groß, trug eine längere dunkle Stoffjacke sowie eine

OP-Maske.

Durch das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurden die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Abholer im genannten Zeitraum gesehen

oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer

0621 174 – 4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis: Keller in Vollbrand – PM Nr. 2

Wiesloch (ots) – Der Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Wieslocher

Apfelweg konnte durch die Feuerwehr mittlerweile unter Kontrolle gebracht und

gelöscht werden. Zum Berichtszeitpunkt finden noch Lüftungsmaßnahmen statt.

Weder zur Brandursache noch zur Höhe des eingetretenen Sachschadens können

momentan Angaben gemacht werden. Von den insgesamt elf evakuierten Personen

musste lediglich eine aufgrund einer Rauchgasintoxikation medizinisch behandelt

und im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Nach einer

Begehung des Brandobjektes durch die Feuerwehr kam diese zum Ergebnis, dass die

Wohnungen bis auf Weiteres durch deren Bewohner nicht mehr aufgesucht werden

können. Ein Großteil kam bei Nachbarn unter. Für drei Personen wurde durch den

Bürgermeister der Stadt Wiesloch, welcher persönlich vor Ort kam, eine

Ersatzunterkunft organisiert. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es aufgrund

des nur mäßigen Fahrzeugverkehrs nicht. Die weiteren Ermittlungen hat zunächst

das Polizeirevier Wiesloch übernommen.

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis: L598 – Fahrzeug überschlägt sich – PM Nr.2

Sandhausen (ots) – Die Unfallaufnahme vor Ort war gegen 00.30 Uhr abgeschlossen.

Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der ersten

Ermittlungen wurde bekannt, dass die 64-jährige Fahrzeugführerin eines Nissan

Qashqai gegen 23.30 Uhr von Walldorf kommend in Richtung Sandhausen unterwegs

war. Hierbei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw nach rechts

von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten sowie einem

Verkehrszeichen. In der Folge überschlug sie sich mit ihrem Pkw, nachdem sie

zuvor durch eine dortige Baumreihe fuhr. Die 64-Jährige konnte sich im Anschluss

an das Unfallgeschehen glücklicherweise selbst aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie

wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein

umliegendes Krankenhaus verbracht. An dem Quashqai entstand Totalschaden in Höhe

von ca. 20.000 Euro. An dem Rettungseinsatz waren Polizei, Feuerwehr und

Rettungsdienst beteligt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es aufgrund des nur

mäßigen Verkehrsaufkommens zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Wiesloch: Keller in Vollbrand – PM Nr. 1

Wiesloch (ots) – Am Freitagmorgen gegen 01.30 Uhr meldeten Zeugen eine

Rauchentwicklung aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses im Apfelweg in

Wiesloch. Kurz nach Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand der Keller des

Anwesens bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr hat mit den Löscharbeiten begonnen.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr befinden sich mit starken Kräften am

Einsatzort. Nähere Details sind noch nicht bekannt. Die Maßnahmen dauern an.

Sandhausen / L598: Fahrzeug überschlägt sich – PM Nr.1

Sandhausen (ots) – Am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr wurde der integrierten

Rettungsleitstelle des Rhein-Neckar-Kreises ein überschlagener Pkw auf der L 598

zwischen Sandhausen und Walldorf gemeldet. Beim Eintreffen der ersten

Rettungskräfte konnte der Sachverhalt vor Ort so bestätigt werden. Derzeit

findet die Unfallaufnahme durch eine Streife des Polizeireviers Wiesloch statt.

Rettungsdienst sowie Feuerwehr befinden sich ebenfalls an der Unfallstelle.

Näheres zum Unfallhergang ist noch nicht bekannt.

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: Straßenbahn muss Vollbremsung einleiten – fünf Fahrgäste gestürzt – Zeugenaufruf – Pressemitteilung Nr. 2

Leimen (ots) – Am Donnerstagabend, gegen 17.00 Uhr, ereignete sich im

Einfahrtsbereich der Endhaltestelle „Georgi-Marktplatz“ ein Verkehrsunfall mit

fünf verletzten Personen unter Beteiligung einer Straßenbahn.

Zuvor hatte eine Fußgängerin unachtsam den Gleisbereich vor der von Heidelberg

kommenden Straßenbahn betreten und das akustische Warnsignal nicht beachtet. Um

einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin zu vermeiden, musste der

Straßenbahnführer eine Gefahrenbremsung einleiten. Hierdurch kamen einige

Fahrgäste zu Fall und zogen sich Verletzungen zu. Eine Person wurde dabei

schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Während sich der Straßenbahnfahrer

um die Fahrgäste kümmerte, entfernte sich die Fußgängerin unerlaubt von der

Unfallstelle.

Durch die hinzugerufenen Rettungsfahrzeuge wurden zwei leicht verletzte Personen

sowie die schwerverletzte Person in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zwei

weitere Personen nahmen mit leichten Verletzungen selbständig ärztliche Hilfe in

Anspruch. Während der Unfallaufnahme kam es zu kurzfristigen Verzögerungen im

öffentlichen Personennahverkehr.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, sich unter

der Telefonnummer 0621 174-4111 zu melden.