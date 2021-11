Erfolgreiche Kampfmittelräumung am Rauschenberg: Einsatz nach knapp 12 Stunden beendet

Gemeinsame Pressemitteilung der Gemeinde Petersberg, der Stadt Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Petersberg/Fulda. Die Kampfmittelräumung am Rauschenberg in Petersberg ist am frühen Donnerstagabend beendet worden. Der Evakuierungsbereich ist aufgehoben worden, die Betroffenen können wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Auch die Straßen sind wieder frei befahrbar.

Nachdem bei der Kampfmittelsondierung am Rauschenberg zwei 125 Kilogramm schwere Fliegerbomben gefunden wurden, sind diese am Donnerstag, 11.11.2021, erfolgreich entschärft bzw. gesprengt worden. Dafür mussten ungefähr 350 Personen ihre Häuser und Wohnungen verlassen – eine Kita und ein Gewerbebetrieb blieben geschlossen. Gegen 12:00 Uhr war die Evakuierung abgeschlossen, die Sperrung der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Fulda-Nord und Dreieck Fulda erfolgte gegen 12:30 Uhr. Der Kampfmittelräumdienst begann um 13:00 Uhr mit seinen Maßnahmen und konnte die erste Bombe gegen 14:15 Uhr entschärfen – bei der zweiten Bombe war hingegen eine kontrollierte Sprengung notwendig. Dies zog aufwendige Vorbereitungsarbeiten nach sich, sodass die Sprengung erst kurz nach 19:00 Uhr erfolgreich durchgeführt werden konnte. Kurz danach konnte die Sperrzone aufgehoben werden und alle Bürgerinnen und Bürger in ihre Häuser zurückkehren. Ebenso wurden alle Straßensperrungen aufgehoben.

Die Maßnahmen, die eine hohe Belastung für die Betroffenen darstellten, dienten stets der Sicherheit der Bevölkerung. An dem mehr als zwölf Stunden andauernden Einsatz waren bis zu 300 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Kommunen, THW und anderen Hilfsorganisationen beteiligt. Die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Behörden funktionierte höchst professionell und reibungslos. Mit dem Einsatzverlauf zeigten sich alle Beteiligten sehr zufrieden.

Ein ausdrücklicher Dank gilt den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern für ihr gezeigtes Verständnis und die Kooperation, den vielen freiwilligen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihr außerordentliches Engagement und den Verkehrsteilnehmern, die zum Teil stundenlang im Stau ausharren mussten.

Polizeifahrzeuge verunglücken auf gesperrter BAB 7

Petersberg BAB 7 (ots)

Am Donnerstagabend um 19:42 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von Einsatzkräften der Bombenentschärfung in Petersberg.

Im Rahmen einer Bombenentschärfung wurde u. a. auch die A 7 zwischen dem Dreieck Fulda und Fulda/Nord voll gesperrt. Im Rahmen der Streckensicherung zwecks Aufhebung der Vollsperrung war bereits ein Polizeidienstfahrzeug in unbeleuchtete Absperrschranken gefahren. Die Insassen waren ausgestiegen um die Unfallstelle abzusichern und die Absperrschranken von der Fahrbahn zu räumen.

Ein weiteres Polizeidienstfahrzeug erkannte ebenfalls die Absperrschranken zu spät und prallte frontal in das Heck des stehenden Fahrzeugs. Durch den Aufprall wurde das vordere Polizeifahrzeug nach vorne geschoben und der außerhalb stehende Fahrer am Arm von einer umherschleudernden Absperrschranke erfasst und leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich in Gänze auf 32 TSD Euro.

Lkw beschädigt und Getränke gestohlen

Niederaula – Während ein Lkw-Fahrer in der Nacht zu Donnerstag (11.11.) seine Ruhezeiten auf dem Rastplatz „Strampen“ an der A7 einhielt, beschädigten Unbekannte die Planenabdeckung seines Sattelaufliegers und entwendeten hieraus vier Flaschen Apfelschorle. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad entwendet

Bad Hersfeld – Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag (11.11.) ein gelbes Mountainbike der Marke „Specialized“, Modell „Stumpjumper“, im Wert von circa 3.600 Euro. Zur Tatzeit war das Zweirad mit einem Faltschloss an einem Baum neben einer Sportstätte in der Homberger Straße befestigt. Der entstandene Sachschaden an dem Schloss beläuft sich auf etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Neuhof – Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (11.11.) mehrere Container und einen Bauwagen auf einer Baustelle in der Straße „In der Eller“ im Ortsteil Dorfborn auf. Anschließend entwendeten die Langfinger mehrere Baumaschinen, Werkzeuge, Ladegeräte sowie Akkus und eine Mikrowelle im Gesamtwert von etwa 15.600 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrüger ergaunern Münzsammlung

Fulda – Unbekannte Betrüger riefen eine 57-jährige Frau aus Marktheidenfeld am Mittwochnachmittag (10.11.) an und erklärten ihr, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine fünfjährige Gefängnisstrafe zu umgehen, müsse die Dame eine Kaution für die Entlassung ihrer Tochter hinterlegen. Die 57-Jährige glaube den Angaben der Schwindler und übergab, gegen 16:45 Uhr, eine Münzsammlung im Wert von etwa 600 Euro am Parkplatz einer Klinik in der Pacelliallee an einen ihr unbekannten Mann. Dieser kann als männlich, circa 1,70 Meter groß, mit dunklen, kurzen Haaren, sportlicher Figur und Bartstoppeln beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine graue Winterjacke, eine dunkle Brille und eine schwarze Basecap. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig. Schockanrufe sollen die Angerufenen stark verunsichern und in ihrem Handeln zur Herausgabe von Geld oder Schmuck beeinflussen.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de