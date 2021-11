Kraftstoffdiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagabend 18.30 Uhr und Freitagmorgen 06.15 Uhr aus einem abgestellten Lkw Mercedes Benz Actros etwa 250 Liter Dieselkraftstoff geklaut, indem sie gewaltsam den Tank aufbrachen und den Kraftstoff abzapften. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 100 Euro. Der Wert der geklauten Kraftstoffmenge wird auf 375 Euro beziffert. Die Tatörtlichkeit befindet sich auf dem Firmengelände einer Transportfirma in Meißner-Germerode in der Straße Gewerbering. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Diebstahl, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung auf Gartengrundstück; Polizei sucht Zeugen

Zwei Anzeigen mit der gleichen Tatörtlichkeit sind am Mittwoch bei der Polizei in Eschwege erstattet worden. Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen hat ein unbekannter männlicher Täter bereits am 27.10.2021 (Mittwoch) gegen 05.45 Uhr unbefugt ein Gartengrundstück außerhalb der Ortslage von Wanfried im Bereich des Schwimmbads betreten und vom dort befindlichen Schuppen eine Wildkamera im Wert von 80 Euro geklaut. In einem weiteren Fall, der sich offenbar am vergangenen Dienstag gegen 03.45 Uhr zugetragen hat, ist an der gleichen Tatörtlichkeit ein unbekannter männlicher Täter auf das Gartengrundstück eingedrungen und hat hier einen Sachschaden u.a. an dem Kasten einer Wasserpumpe angerichtet. Geklaut wurde in diesem Fall nichts. Die Polizei in Eschwege hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch bzw. wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen. Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Am Donnerstagabend hat ein 56-jähriger Autofahrer aus Spangenberg ein Wildschwein erfasst. Der Mann war gegen 19.45 Uhr auf der Landesstraße L 3238 von Trubenhausen in Richtung Uengsterode unterwegs. Bei dem Zusammenstoß entstand an dem Pkw ein Schaden von 6000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Eine 58-jährige Autofahrerin aus Guxhagen ist am frühen Donnerstagabend gegen 18.10 Uhr mit zwei Tieren aus einer Rotte Wildschweine zusammengestoßen. Dabei wurde das Auto der Frau mit 4500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Da der Wagen nicht mehr fahrbereit war, musste zudem eine Abschleppung veranlasst werden.