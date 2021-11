Neustadt: Der Landesimpfbus kommt – Impfen ohne Termin am Montag, 15. November 2021

Neustadt an der Weinstraße – In Stadt Neustadt an der Weinstraße werden weiterhin Corona-Schutzimpfungen ohne Termin angeboten. Geimpft wird am Montag, 15. November 2021, ohne Termin. Der Impfbus wird von 8 bis 16 Uhr vor dem Saalbau (Bahnhofsstraße 1, 67434 Neustadt an der Weinstraße) stehen. Geimpft wird größtenteils im Saalbau, um den wartenden Impfwilligen einen trockenen und warmen Wartebereich bieten zu können.

Es stehen die Vakzine von Johnson & Johnson und BioNTech zur Verfügung.

Personen im Alter von 12 bis 16 Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten.

Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen.

Zusätzlich sind in Rheinland-Pfalz Auffrischungsimpfungen für alle Erwachsenen, die möchten, in den Impfbussen möglich. Zu beachten ist hierbei, dass die Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt.

Wichtig: Ausweis und Impfpass nicht vergessen!

Alle Impftermine und weitere Informationen des Landes gibt es unter https://corona.rlp.de/de/impfen sowie telefonisch bei der Landeshotline 0800 / 57 58 100.