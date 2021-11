Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 12.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Verkehrsunfall an der Aumühle

Haßloch (Pfalz) (ots) – Am Donnerstag, 11.11.2021, kurz nach 16 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich der L529 zur B39 ein schwerer Verkehrsunfall, wobei eine Unfallbeteiligte verletzt wurde. Eine 61-jährige Frau aus dem Landkreis Südliche Weinstraße befuhr mit ihrem Peugeot die B39 von Speyer kommend in Richtung Neustadt. Zeitgleich befuhr ein 36-jähriger Mann aus dem Landkreis Karlsruhe mit einem Peugeot Transporter die L529 von Haßloch kommend in Richtung B39. Der Mann fuhr mit seinem Transporter in den Einmündungsbereich ein und kreuzte die Fahrbahn der vorfahrtsberechtigten Frau. Durch den Aufprall zog sie sich Verletzungen im Kopf- und Rückenbereich zu, welche in einem Speyerer Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Transporter schleuderte in einen Straßengraben, der Unfallverursacher und seine zwei Mitinsassen blieben unverletzt. Jedoch konnte beim Verursacher Atemalkoholgeruch festgestellt werden, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Eine Blutprobe wurde in der Polizeiinspektion Haßloch entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Beide Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Der Verkehr musste auf der L529 und B39 für ca. 2 Stunden geregelt werden. Es erfolgte für Bergungsarbeiten eine Sperrung der Fahrbahn, es kam zeitweise zu Verkehrsstaus.

