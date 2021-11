Neustadt: „Rizzi-Mania“ in Neustadt an der Weinstraße mit XXL-Adventskalender, Ausstellung in der Villa Böhm und einer Rizzi-Sekt-Edition

Neustadt an der Weinstraße – Ende November 2021 wird Neustadt an der Weinstraße zu einem Hot Spot für die zahlreichen Fans des Pop-Art-Künstlers James Rizzi. Nach Bildern von Janosch im vergangenen Jahr zieren in der Adventszeit 2021 dann 24 winterlich-weihnachtliche Motive von Rizzi das Neustadter Rathaus. Es ist einer der größten Adventskalender Europas.

Ergänzt wird die Neustadter „Rizzi-Mania“ ab 5. Dezember (und bis 9. Januar 2022) von der großen Verkaufsausstellung „Die Welt von James Rizzi“ in der prachtvollen Villa Böhm in Neustadt. Und im Innenhof des Rathauses können Kunst- und Sektliebhaber darüber hinaus eine oder mehrere Flaschen der Heim’schen Privat-Sektkellerei erwerben. Liebevoll gestaltete Rizzi-Etiketten machen die Flaschen zu einem begehrten Sammelobjekt. Denn diese Rizzi-Sekt-Edition ist auf 499 Exemplare limitiert. Und der Reinerlös geht an die Neustadter Bürgerstiftung und unterstützt damit eine der vielen gemeinnützigen Aktionen dieser Stiftung.

Der Adventskalender wie die Ausstellung werden damit auch zu einer Hommage an den Ausnahmekünstler aus Soho/New York, der am 26.12.2011, also vor genau 10 Jahren, in seiner Heimatstadt am Hudson River verstarb. Dessen fröhliche, bunte, menschen- und völkerverbindende Bilderwelten werden gerade in dieser dunklen, immer noch pandemiegeplagten Zeit sicherlich allen Gästen, Besuchern und Fans ein Lächeln in die Gesichter zaubern.