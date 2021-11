Neustadt: Verkehrsunfall mit Verletzten

Neustadt/Weinstraße (ots) – Drei verletzte Personen, sowie zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, welcher sich am 11.11.2021 um 23:15 Uhr an der Kreuzung Spitalbachstraße/ Schlachthofstraße in 67433 Neustadt/W. ereignete.

Eine 20-Jährige aus dem Landkreis Südliche Weinstraße befuhr mit ihrem Fahrzeug die Schlachthofstraße und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Spitalbachstraße einbiegen. Hierbei übersah sie das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug des 30-jährigen Fahrzeugführers aus Neustadt, welcher die Spitalbachstraße in Richtung Winzinger Straße befuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin sowie ihre beiden Insassinnen leicht verletzt und vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.