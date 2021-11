Ludwigshafen: Tag der offenen Tür der HWG am 20. November 2021

Ludwigshafen – Die beste Gelegenheit, die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen kennenzulernen, bietet sich beim jährlichen „Tag der offenen Tür“, der am Samstag, 20. November 2021, von 10 bis 14 Uhr nach zweijähriger Zwangspause erstmals wieder in Präsenz stattfindet. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich vor Ort ein Bild von der Hochschule und ihrem Studienangebot zu machen und den Campus in der Ernst-Boehe-Straße 4 in Ludwigshafen zu erkunden.

Die vier Fachbereiche informieren über die insgesamt mehr als 40 Studiengänge mit Schwerpunkt auf Betriebswirtschaft, Sozial- und Gesundheitswesen. Auch das Ostasieninstitut, der Weincampus Neustadt, der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA), die Initiative ArbeiterKind.de und das International Office stellen sich vor. Darüber hinaus stehen Schnuppervorlesungen, Infovorträge, Mini-Sprachkurse in Japanisch, Koreanisch und Chinesisch sowie Führungen über den Campus auf dem Programm.

Wer nicht bis zum 20. November warten mag, kann sich vorab auf der Landingpage informieren: Unter https://lust-aufs-studium.hwg-lu.de sind alle wichtigen Informationen für Studieninteressierte kompakt zusammengefasst.

Für den „Tag der offenen Tür“ gelten die 3G-Regel und generelle Maskenpflicht. Gemäß der Corona-Verordnung des Landes werden beim Einlass zudem Kontaktdaten erfasst. Eine Vorab-Anmeldung ist nicht erforderlich.

Nähere Infos und Programm unter: www.hwg-lu.de/offene-tuer