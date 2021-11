Ludwigshafen: Bewerbungsverfahren zum Rheinland-Pfalz-Tag 2022 läuft

Ludwigshafen – Zum 75. Jubiläum von Rheinland-Pfalz ist die Landeshauptstadt Mainz Gastgeberin des Rheinland-Pfalz-Tages. Unter dem Motto „Mainz – komm mit in die Zukunft!“ sind Gäste aus nah und fern dazu eingeladen, für eine aktive Gestaltung der Stadt der Zukunft zu inspirieren.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet am Festwochenende vom 20. bis 22. Mai 2022 ein vielgestaltiges Programm mit Live-Konzerten, Informations- und Aktionsflächen, Ausstellungen, einem Festzug und natürlich regionaltypischen Spezialitäten. Der Rheinland-Pfalz-Tag ist in jedem Jahr ein großes Gemeinschaftsprojekt, das von der Beteiligung möglichst vieler Vereine, Gruppen, Verbände oder Initiativen und dem ehrenamtlichen Engagement der Bürgerinnen und Bürger lebt. Es gibt also viele Möglichkeiten zum Mitmachen.

Auch Gruppen, die für Ludwigshafen am Umzug zum Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz am 22. Mai 2022 teilnehmen möchten, können sich noch bis zum 30. November 2021 bei der Tourist-Information Ludwigshafen bewerben. Allerdings kann nur eine Gruppe aus Ludwigshafen zur Teilnahme am Festzug entsendet werden. Die Teilnahme geschieht ehrenamtlich. Die Fahrtkosten können erstattet werden. Nähere Informationen dazu sind bei der Tourist-Information telefonisch unter 0621 51 20 36 oder per Mail an tourist-info@lukom.com erhältlich.

Bewerbungen für Informationsstände, Ausstellungen, Gastronomiestände, Weinstände oder für Marktstände am Wochenende des Rheinland-Pfalz-Tages können online unter https://s.rlp.de/RLPTagBewerben an die rheinland-pfälzische Staatskanzlei gerichtet werden. Anmeldeschluss auch hierfür ist der 30. November dieses Jahres.