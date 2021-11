Schwetzingen: 10. Kurfürstlicher Weihnachtsmarkt 2021 an den Adventswochenenden

Schwetzingen – Der stimmungsvoll beleuchtete Ehrenhof, die Illumination der kurfürstlichen Schlossfassade und der einladende Schlossplatz bilden die einzigartige Kulisse für den „10. Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt“ in Schwetzingen.

Festlich beleuchtete Zelte laden die Besucher am 1., 2., 3., und 4. Adventswochenende zum Flanieren ein. Hobbykünstler und Kunsthandwerker (z.B. Korbflechter, Krippenbauer) präsentieren liebevoll hergestellte Geschenkideen, Accessoires und weihnachtlichen Schmuck. Ein vielfältiges Angebot an winterlichen Spezialitäten erwartet die Besucher auf dem nördlichen Schlossplatz.

Auf dem südlichen Schlossplatz bieten das nostalgische Karussell, die Eisenbahn, der Kindertraumbaum am ersten Wochenende (Do. 25.11.2021 + Fr. 26.11.2021) und die Schlittschuhbahn ein vielseitiges Angebot für die ganze Familie.

Ein abendliches Shoppingerlebnis bietet das „Christmas Late Night Shopping“ am Freitag, 26. November 2021. Bis 22.00 Uhr haben die Geschäfte in Schwetzingens Innenstadt geöffnet. Das ist auch wieder der Auftakt zur beliebten Weihnachtsverlosung des Stadtmarketingvereins Schwetzingen sms. Das einmalige Flair der Weihnachtsbeleuchtung und die Aktionen in den Geschäften runden dieses Einkaufserlebnis ab.

Während der gesamten Weihnachtsmarktzeit können Sie in der Schlosskapelle die aktuelle Ausstellung des Schwetzinger Kunstvereines mit Video-Installationen von Fritz Stier erleben.

Weihnachtliche Konzerte, Theateraufführungen und Veranstaltungen im Schloss Schwetzingen stimmen auf die besinnlichste Zeit des Jahres ein.

Lassen Sie sich von der einzigartigen, vorweihnachtlichen Atmosphäre in Schwetzingen verzaubern und genießen Sie das Zusammensein mit Ihren Familien, Freunden und Gästen.

„Herzlich Willkommen – Wir freuen uns auf Sie!“

Bitte beachten Sie im Vorfeld die Sicherheitshinweise:

Auf dem eingezäunten Gelände des nördlichen und südlichen Schlossplatzes, der Schlittschuhbahn, sowie im Schloss Ehrenhof gilt der 2G-Nachweis, d.h. die Vorlage eines Impf- oder Genesenen Nachweises.

Bitte bringen Sie hierfür Ihre Impfdokumentation (Impfpass oder Impfbescheinigung) über eine vollständige Impfung (vor mindestens 14 Tagen) oder eine Bescheinigung über eine mittels PCR-Test bestätigte Infektion (nicht älter als 6 Monate) mit.

Personen, die sich nachweislich nicht impfen lassen dürfen, erhalten unter Vorlage des Attests und eines tagesaktuellen Tests Einlass auf den Weihnachtsmarkt.

Schwangere und Stillende halten den aktuellen Mutterpass und einen tagesaktuellen Antigentest vor.

Der Einlass und die Nachweiskontrolle erfolgen in einer der drei Registrierungsstellen auf dem nördlichen und südlichen Schlossplatz.

Hier werden auch die Daten der Besucher mittels Luca App oder handschriftlich aufgenommen.

Anschließend erhalten Sie einen Stempel und können sich in den verschiedenen Bereichen frei bewegen.

Ausgenommen von der 2G-Regel sind Personen bis einschließlich 17 Jahre.