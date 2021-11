Haßloch: Verkehrsunfall an der Aumühle

Haßloch – Die Feuerwehr Haßloch wurde am Donnerstag, 11.11.2021, um 16:07 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L529 gerufen.

Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, konnte ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich L529 und der B39 festgestellt werden.

Ein, aus Haßloch kommender, Transporterfahrer fuhr in den Kreuzungsbereich ein, und kollidierte dabei mit einem aus Speyer kommenden PKW. Der Transporter wurde dabei in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert, der an der Front stark deformierte PKW um fast 360 Grad gedreht.

Personen waren beim Eintregfen der Wehr keine eingeschlossen. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle und den Brandschutz, klemmte die Batterien ab und streute ausgelaufene Betriebsmittel ab.. Zusätzlich leuchtete die Feuerwehr die Unfallstelle aus.

Der Rettungsdienst, welcher gemeinsam mit einem Notarzteinsatzfahrzeug an der Einsazstelle war, verbrachte eine verletzte Person in ein Krankenhaus. Um die drei Personen des Transporters kümmerten sich die Wehrleute. Die Polizei nahm die Unfall auf.

Die B39 musste in Richtung Speyer für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt werden. In der Gegenrichtung und aus Haßloch wurden die Fahrzeuge abgeleitet. Aufgrund des Feierabendverkehrs kam es zu hohen Behinderungen.

Die Feuerwehr Haßloch arbeitete mit vier Fahrzeugen und 22 Wehrleuten den Einsatz ab. Nach ca. 90 Minuten konnte das Einsatzende vermeldet werden.