Gütermotorschiff fährt auf Grund

Leimersheim (ots) – Am Donnerstag 11.11.2021 gegen 11:20 Uhr fuhr sich bei Rheinkilometer 374,100, Ortslage Leimersheim, ein mit 891 Tonnen Kies beladenes Gütermotorschiff auf dem linksrheinischen Grund fest. Ursache war eine defekte Ruderanlage.

Unter Aufsicht des Strommeisters des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtamtes wird das Fahrzeug wieder freigeschleppt.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Kontrollstelle

Germersheim (ots) – Gleich mehrere Verstöße stellte die Polizei gestern bei Verkehrskontrollen in der Rheinbrückenstraße in Germersheim fest. Im Zeitraum von 12.30- 13.30 Uhr wurden vier Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt erwischt.

Einer davon hatte während der Fahrt zusätzlich sein Handy am Ohr. Dazu kam noch eine Mutter, die ihr Kind komplett ungesichert auf den Rücksitzen transportierte.

Durchfahrtsverbote überwacht

Germersheim/Lingenfeld (ots) – Am Mittwoch 10.11.2021 führte die Polizei in Germersheim und Lingenfeld mehrere Kontrollen durch. Zunächst wurde an der Eduard-Orth-Schule in Germersheim der Schulweg überwacht. Hier kam es lediglich einem Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot.

Danach wurde das Durchfahrtsverbot “Am Hirschgraben” zwischen Lingenfeld und Westheim ins Visier genommen. Hier mussten insgesamt drei Autofahrer verwarnt werden.