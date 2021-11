Diebstahl aus Fahrradkorb

Limburgerhof (ots) – Am Mittwoch 10.11.2021 im Zeitraum von 17-17:20 Uhr, befuhr eine 71-jährige Radfahrerin die Bahnhofsunterführung von der Speyerer Straße in Richtung Mainzer Straße. Im Fahrradkorb lag der Rucksack, in welchem sich ein mittlerer 3-stelliger Geldbetrag befand. In der Unterführung sind der Radfahrerin zwei Personen (1. Person: männlich, ca. 1,90m groß, kräftige Statur, dunkel gekleidet, trug eine Kapuzenjacke; 2. Person: weiblich, ca. 1,65m groß, schlanke Statur, dunkel gekleidet, trug eine Wollmütze) aufgefallen, die sich geküsst haben.

Auf dem parallel zur Landesstraße 533 in Richtung Mutterstadt verlaufenden Fahrradweg wurde die 71-Jährige von den beiden beschriebenen Personen mehrmals auf dem Fahrrad überholt. Kurz vor dem Ortseingang Mutterstadt bemerkte die 71-Jährige eine Bewegung an ihrem Fahrradkorb. Beim Zurückschauen sah sie, wie die männliche Person, welche sie zuvor in der Bahnhofsunterführung gesehen hat, mit ihrem Rucksack samt dem Bargeld weggerannt ist. Die dazugehörige weibliche Person entfernte sich ebenfalls.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den beiden beschriebenen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontrollen zur Einbruchsprävention

Limburgerhof/Neuhofen (ots) – Die Polizeiinspektion Schifferstadt hat am Mittwochnachmittag und in den Abendstunden (10.11.2021) mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei in Limburgerhof in der Speyerer Straße und in Neuhofen in der Jahnstraße Kontrollstellen eingerichtet. Neben den Kontrollstellen wurden durch die Beamten auch mobile Kontrollen durchgeführt.

Im Fokus stand dabei die Einbruchsprävention. Hinweise auf Einbruchsdelikte sind dabei keine erlangt worden. Auch in Zukunft wird die Polizei im Hinblick auf die beginnende “dunkle Jahreszeit” ihre Kontrollen fortführen.