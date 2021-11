Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen in der Wormser Straße

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 10.11.2021 gegen 18:00 Uhr kam es zu an der Kreuzung der Wormser Straße und der Industriestraße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen schätzte ein 38-Jähriger Frankenthaler aus Richtung Wormser Straße kommend den vor ihm befindlichen Verkehrsfluss in Richtung der Industriestraße falsch ein und fuhr dem PKW einer 56-Jährigen auf, welcher hierdurch wiederum in ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde.

Im Anschluss musste eine Verkehrsteilnehmerin aufgrund leichter Verletzungen medizinisch betreut werden. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 10.11.2021 zwischen 13-14:00 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem schwarzen BMW einen in der Wormser Straße in Frankenthal geparkten weißen VW. Vermutlich beim rückwärts Ausparken verursachte er hierdurch Beschädigungen an der Fahrzeugfront. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Sachschaden bewegt sich im hohen 3-stelligen Bereich.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht in der Carl-Zeiss-Straße

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 10.11.2021 zwischen 09-11:00 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Carl-Zeiss-Straße in Frankenthal geparkten silbernen Mercedes. Vermutlich im Vorbeifahren verursachte er hierdurch Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Sachschaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich.

