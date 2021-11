Bei Seniorinnen mit “Enkeltrickbetrug” gescheitert

Speyer (ots) – Zu einer Geldforderung am Telefon kam es am Mittwochmorgen zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr in zwei Fällen. Eine Betrügerin gab sich gegenüber zwei Seniorinnen im Alter von 72 und 75 Jahren als deren Tochter aus und behauptete nach einem Autounfall Geld zu benötigen. Die Frauen erkannten die Betrugsmasche des “Enkeltrickbetruges”, verhielten sich richtig und beendeten das Telefongespräch.

Die Polizei warnt vor Betrügern am Telefon:

Die Geschichten sind vielfältig und können variieren. Ziel ist es immer, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen oder Notlagen an Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Raten sie nicht wer anruft, sondern fordern Sie den Anrufer auf, den Namen selbst zu nennen. Erfragen Sie Dinge, die nur der richtige Verwandte/ Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen bei einem unerwarteten bzw. nicht selbst veranlassten Telefonanruf preis. Gehen Sie nie auf finanzielle Forderungen ein.

Verkehrskontrollen

Speyer (ots) – Am Mittwoch 10.11.2021 wurden im Zeitraum von 07-15:30 Uhr im Bereich der Geibstraße sowie auf der B 39 in Höhe Speyer-Zentrum mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen einen 23-jährigen Mercedes-Fahrer sowie einen 60-jährigen Audi-Fahrer eingeleitet, da sie an ihren Fahrzeugen unter anderem Veränderungen an den Felgen sowie am Fahrwerk vornahmen, hierfür jedoch keine Änderungsabnahme vorweisen konnten.

In der Folge wurde die Zulassungsstelle informiert, da die jeweilige Betriebserlaubnis erloschen war. Ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit beging ein 29-Jähriger, der unter dem Einfluss von Cannabis mit einem PKW unterwegs war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Zudem geriet ein 29-Jähriger in eine Kontrolle, der nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet ein Strafverfahren.