Alkoholisiert gegen Fahrzeug getreten

Maikammer (ots) – Mit jeweils 1,8 Promille traten Mittwochabend 10.11.2021 um 19.40 Uhr, zwei alkoholisierte Männer in der Maikammerer Straße gegen ein vorbeifahrendes Auto, weshalb der 24-jährige Autofahrer anhielt und die Betrunkenen zur Rede stellen wollte. Dabei bedrohten sie den Autofahrer und beleidigten ihn aufs Übelste.

Als die beiden Touristen bemerkten, dass der Geschädigte die Polizei verständigte, flüchteten sie auf ein Gelände eines Anwesens, wo sie wenig später von der hinzugerufenen Streife festgestellt werden konnten. Nach der Personalienfeststellung konnten sie ihr naheliegendes Hotel aufsuchen. Nun müssen sie sich in einem Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung verantworten

Pkw-Fahrer bedrängt – Zeugen gesucht

Silz/L493 (ots) – Der Fahrer eines grünen VW Lupo wurde gegen 23:20 Uhr auf der L 493 zwischen Silz und Klingenmünster von dem Fahrer eines Dogde mit einem ausländischen Kennzeichen, beginnend mit FR-, bedrängt. Der bislang noch unbekannte Fahrzeugführer hielt den Sicherheitsabstand nicht ein, blendete ständig auf und schaltete seinen Warnblinker ein.

Kurz vor Klingenmünster überholte er den VW Lupo und fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Klingenmünster weiter.

Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug und Hinweise zu dem Verkehrsverhalten des

Dodge-Fahrer machen können, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de, bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Kleinerer Brandausbruch

Bad Bergzabern (ots) – Am Donnerstag 11.11.2021 gegen 11:20 Uhr wurde durch einen Anwohner in der Luitpoldstraße in Bad Bergzabern ein lauter Knall gemeldet. Danach habe er Flammen in einer Wohnung, des Mehrparteienhaus gesehen. Das ausgebrochene Feuer konnten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch Anwohner gelöscht werden.

Ursache des Brandes war vermutlich ein technischer Defekt an einem Kühlschrank in der Wohnung. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt und das Gebäude ist weiterhin bewohnbar.

Geldbeuteldiebstahl

Bad Bergzabern (ots) – Am Donnerstag 11.11.2021 zwischen 11:45-12:15 Uhr kaufte die Geschädigte in einem Supermarkt, in Bad Bergzabern, Im Weidfeld ein. Während des Einkaufs legte sie die Geldbörse in ihrer Tasche, im Einkaufswagen ab und kaufte ein. An der Kasse bemerkte sie das Fehlen der Geldbörse.

Wer die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmung im genannten Zeitraum gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Sachbeschädigung

Maikammer (ots) – Die Polizei ermittelt derzeit in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen drei unbekannte Schüler, die Donnerstagmorgen 10.11.2021, kurz nach 11 Uhr Steine gegen die aus Plastik bestehende Außenhaut des Sportparks warfen und dabei einen Sachschaden von über 2.000 Euro verursachten.

Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.