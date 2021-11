24-Jähriger mit Stichverletzung – Kripo ermittelt

Bensheim (ots) – Aus bislang nicht bekannten Gründen gerieten am Mittwochabend (10.11.), gegen 20.00 Uhr, in der Schwanheimer Straße, im Bereich des Bahnhofs, eine 27 Jahre alte Frau, ihr 37-jähriger Begleiter sowie ein 24 Jahre alter Mann in Streit.

Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung erlitt der 24-Jährige anschließend eine Stichverletzung im Bereich des Rückens. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Verletzung ist nicht lebensbedrohlich. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten zunächst, konnten aber noch in Tatortnähe von der Polizei festgenommen werden. Im Rahmen der Absuche konnten die Ordnungshüter später zudem das mutmaßliche Tatmesser auffinden.

Beide Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, unter anderem mussten sie Blutentnahmen über sich ergehen lassen, wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den genauen Hintergründen der Tat dauern derweil an.

Kleintransporter aufgebrochen-Werkzeuge erbeutet

Birkenau (ots) – Einen “An der Tuchbleiche” geparkten blauen Kleintransporter der Marke VW Caddy brachen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (11.11.) auf. Die Täter zerstörten zunächst eine Scheibe des Fahrzeugs und verschafften sich so Zugang in den Innenraum. Aus dem Laderaum entwendeten die Kriminellen anschließend Werkzeuge im Wert von rund 2.500 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Einbruch in Gartencenter

Fürth (ots) – Ein Gartencenter in der Erbacher Straße geriet in der Nacht zum Donnerstag (11.11.) in das Visier von Einbrechern.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Markt und hebelten anschließend mehrere Kassen auf. Den Kriminellen fiel hierbei Wechselgeld in die Hände.Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Darmstadt

Navi, Airbag und IDrive Konsole ausgebaut und gestohlen

Darmstadt (ots) – Ein weißer BMW in der Arheilger Straße geriet in der Zeit zwischen Samstag (6.11.) und Montag (10.11.) in das Visier von Kriminellen. Auf noch nicht bekannte Weise hatten sich die Täter Zugang zum Innenraum verschafft und dort das Navigationssystem, den Airbag und die IDrive Konsole ausgebaut.

Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Der Gesamtschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise entgegen.

Fahrraddiebe überrascht und angesprochen – Täter flüchten

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (10.11.) kurz vor 22 Uhr haben zwei noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Kasinostraße getrieben und sich an den Fahrrädern an einem Fahrradständer zu schaffen gemacht. Gewaltsam brachen sie eines der Schlösser auf und beabsichtigten mit einem Zweirad zu flüchteten. Dabei wurden sie von dem Besitzer des Drahtesels ertappt und angesprochen. Sofort ergriffen die Kriminellen die Flucht und ließen das Fahrrad zurück.

Täterbeschreibung:

Sie wurden als männlich, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben.

Einer der beiden trug zum Zeitpunkt der Flucht eine schwarze Kopfbedeckung, einen schwarzen Schal, eine schwarze “Bomberjacke” sowie eine blaue Jeans.

Sein Komplize war mit einem dunkelblauen Parka bekleidet. Sein Gesicht war mit einer blauen OP-Maske verdeckt. Zudem führe er einen dunkelgrauen Rucksack mit sich.

Alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise werden an die Ermittler in Darmstadt erbeten (Rufnummer 06151/9690).

Motorroller entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Ein in der Mauerstraße abgestellter Motorroller vom Hersteller “Peugeot” in der Farbe Weißsilber ist in der Zeit zwischen Dienstag (9.11.) und Mittwoch (10.11.) von Dieben entwendet worden. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges oder den Tätern nimmt das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Montagnachmittag (8.11.), 15.45 Uhr und Dienstagabend (9.11.), 19.30 Uhr sein Unwesen in der Stormstraße getrieben und versucht in die Räume eines Einfamilienhauses einzubrechen. Der Versuch, die Terrassentür aufzuhebeln scheiterte glücklicherweise und der Kriminelle trat die Flucht an. An der Tür wurde infolge der Hebelversuche ein Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit und in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die mit dem Fall beauftragte Kripo in Darmstadt (K21/22) ist unter der Rufnummer 06151/9690 für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

1400 Pfandflaschen aus Container entwendet

Weiterstadt (ots) – Ein noch unbekannter Täter hatte es in der Zeit zwischen Dienstag (9.11.), 19.30 Uhr und Mittwoch (10.11.) auf Pfandflaschen eines Getränkemarktes in der Robert-Bosch-Straße abgesehen. Um an seine Beute zu gelangen hatte der Kriminelle den Container aufgehebelt und 1400 Pfandflaschen im Wert 350 Euro entwendet.

Möglicherweise konnte der Täter bei seinem Vorgehen beobachtet werden? Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt (Kommissariat 42) zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Bordsystem und Navi ausgebaut

Weiterstadt (ots) – Das Bord – und Navigationssystem haben Kriminelle aus einem grauen BMW in der Berliner Straße ausgebaut und entwendet. Die Tatzeit wird zwischen Dienstagabend (9.11.), 22.30 Uhr und Mittwochvormittag (10.11.), 10.15 Uhr eingegrenzt. Hinweise zu den Tätern werden von der Kripo in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Angerempelt und bestohlenen – Trickdieb im Supermarkt erbeutet Geldbörse

Griesheim (ots) – Ein noch unbekannter Dieb hat am Mittwochmorgen (10.11.) eine 84-jährige Kundin in einem Supermarkt in der Ottostraße bestohlen. Gegen 9.30 Uhr war die Seniorin kurz angerempelt worden, hatte dem Vorfall keine Bedeutung beigemessen, im Anschluss jedoch an der Kasse bemerkt, dass ihre Geldbörse fehlte.

Hinweise zu dem Täter liegen den ermittelnden Beamten des Kommissariats 24 derzeit nicht vor. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die den Vorgang möglicherweise beobachten konnten oder verdächtige Personen wahrgenommen haben. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die für diesen Fall zuständige Kriminalpolizei in Darmstadt zu erreichen.

Zwei Pedelecs aus Garage entwendet

Groß-Zimmern (ots) – Aus einer Garage in der Nelly-Sachs-Straße haben noch unbekannte Täter am Dienstagabend (9.11.) gegen 21.45 Uhr zwei Pedelecs vom Hersteller “Centurion” entwendet.

Das Kommissariat 43 in Dieburg ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Hinweise von Zeugen zu den Tätern unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

LKW mit 800 Paketen gerät auf A67 in Brand

Pfungstadt (ots) – Am Donnerstag 11.11.21 um 00:00 Uhr, befuhr ein Lkw für Paketzustellungen die A 67 aus Mannheim kommend in Fahrtrichtung Darmstadt. Auf Höhe der Anschlussstelle Pfungstadt bemerkte der Fahrer, dass Qualm aus dem Laderaum austrat. Er fuhr auf den Seitenstreifen und verständigte sofort die Feuerwehr. Im Laderaum befanden sich ca. 800 Pakete.

Durch die Feuerwehr wurden fast alle Pakete ausgeladen, um an die Brandstelle zu gelangen. Durch den Qualm und die Löscharbeiten mussten beide Fahrspuren bis 03:15 Uhr voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Die Brandursache ist bisher unklar und wird durch die Kriminalpolizei in Darmstadt untersucht. Im Einsatz waren mehrere Streifen der Polizeiautobahnstation, ein Rettungswagen mit Notarzt sowie die Feuerwehren aus Pfungstadt, Pfungstadt West und Riedstadt-Crumstadt.

Groß-Gerau

Einbruch in Wohnhaus/Wer hat etwas bemerkt?

Groß-Gerau (ots) – Ein Wohnhaus in der Margarethenstraße geriet am Donnerstag (11.11.), in der Zeit zwischen 8.30 und 12.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher mehrere Zimmer. Nach ersten Erkenntnissen fielen den Unbekannten diverse Schmuckstücke und Geld in die Hände.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Groß-Gerau (ots) – Gewaltsam durch die Terrassentür verschafften sich Einbrecher am Mittwoch (10.11.), in der Zeit zwischen 18.00 und 20.00 Uhr, Zugang in ein Wohnhaus in der Groß-Gerauer Straße. Die Täter durchsuchten im Haus mehrere Zimmer und erbeuteten Uhren sowie einen Möbeltresor.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beoabachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Rüsselsheimer Einbruchskommissariat K 21/22 unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Einbruch über den Balkon

Büttelborn (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Ludwigstraße geriet am Mittwoch (10.11.), in der Zeit zwischen 14.30 und 19.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter kletterten auf den Balkon im 1. Obergeschoss und hebelten anschließend die dortige Tür auf. Auf der Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher in den Räumlichkeiten mehrere Armbanduhren mitgehen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Odenwaldkreis

Einbruch in Schule – Täter erbeuten Videokameras und Wandtresor

Oberzent (ots) – Im Krähberger Weg wurde zwischen Mittwochnachmittag (10.11.) und Donnerstag (11.11.) 3.20 Uhr der Verwaltungsbereich der Oberzent-Schule von Einbrechern heimgesucht. Elektronische Geräte, wie Lautsprecherboxen, Beamer und Videokameras, wie auch ein Wandtresor wurden aus unterschiedlichen Büros zusammengesucht. Die erbeuteten Gegenstände waren in Schränken verwahrt. Unter dem Diebesgut befindet sich auch eine Bankkarte, die noch in der Nacht im Bereich Frankfurt eingesetzt wurde.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro. Für den Einbruch wurden drei Türen aufgehebelt. Die Ermittlungen zu dem Fall hat das Kommissariat 21/ 22 in Erbach übernommen. Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06062 / 953-0.

Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Michelstadt – B45/B47 (ots) – Am Mittwoch (10.11.) um 17:35 Uhr kam es in der Gemarkung Michelstadt im Kreuzungsbereich B45/B47/Roßbacher Weg zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt galt die Verkehrsregelung der vorhandenen Beschilderung, da die dortige Ampelanlage außer Betrieb war. Eine 32-jährige Bad Königerin wollte mit ihrem Auto aus dem Roßbacher Weg kommend die Kreuzung in Richtung Amorbach queren.

Es kam zum Unfall mit einem 70-jährigen Autofahrer aus dem Unterallgäu, der von Michelstadt auf der B45 in Richtung Erbach fuhr. Beide Verkehrsunfallbeteiligten und die 64jährige Mitfahrerin des Allgäuers kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten vom Unfallort abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich bei ca. 17.000 EUR belaufen. Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizei Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen