In Discounter randaliert und Mitarbeiter verletzt

Kassel-Nord (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend 10.11.2021 in einem Discounter in der Kasseler Nordstadt randaliert. Nachdem ein Mitarbeiter ihn des Marktes verwies, wurde er von dem aggressiven Mann körperlich angegriffen und leicht verletzt. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Es soll sich um einen ca. 25 Jahre alten und 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann mit dunkler Hautfarbe, schwarzen gelockten Haaren und Kinnbart gehandelt haben, der einen grau/rot gestreiften Pullover und schwarze Nike-Sportschuhe trug.

Wie die zu dem Discounter im Struthbachweg gerufene Streife des Polizeireviers Nord berichtet, war es gegen 18:15 Uhr zu dem Vorfall gekommen. Nach Schilderung von Kunden hatte der unbekannte Mann zu dieser Zeit den Laden betreten, grundlos die Kassiererin beschimpft und laut herumgeschrien. Im weiteren Verlauf schmiss er wutentbrannt eine Getreidepackung auf den Kassendrucker, der dadurch beschädigt wurde. Als der zur Hilfe geeilte Mitarbeiter den Randalierer aufforderte, das Geschäft zu verlassen, traktierte der Unbekannte den 34-Jährigen mit Schlägen, riss ihn zu Boden und trat mehrfach auf ihn ein. Anschließend flüchtete der Täter aus dem Discounter.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung. Wer den Ermittlern Hinweise auf den unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Brandstiftung in Baunataler Schule

Folgemeldung (ots) – Nachdem es am Mittwochnachmittag 10.11.2021 zum Brand in einer Baunataler Schule in der Friedrich-Ebert-Allee kam, haben die Beamten des Polizeireviers Süd-West unmittelbar die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie sie berichten, spricht nach derzeitigem Ermittlungsstand alles dafür, dass die im Untergeschoss unter einer Treppe abgestellten Papierkartons mit Kissen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden.

Nach ersten Zeugenhinweisen und der sofort eingeleiteten Fahndung am gestrigen Nachmittag konnten die Polizisten in Tatortnähe zwei tatverdächtige Schülerinnen der Schule aus Baunatal ermitteln. Sie wurden auf das Revier gebracht, wo sie anschließend von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt wurden. Zum Brandzeitpunkt befanden sich etwa 35 Lehrer sowie Reinigungspersonal in der Schule. Durch die ausgelösten Rauchwarnmelder konnten alle Personen das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Aufgrund der durch den Brand entstandenen Verrußung bleibt die Schule am heutigen Tag geschlossen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf einen fünfstelligen Betrag. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kasseler Kriminalpolizei geführt.

Erstmeldung (ots) – Am Mittwoch 10.11.2021 kam es gegen 16:00 Uhr zum Brand in einer Baunataler Schule. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drangen Rauchwolken aus einem Seiteneingang der Schule. Nach Betreten des Gebäudes durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass im Untergeschoss des Treppenhauses gelagerte Kartons und Sitzkissen brannten. Die Feuerwehr ist derzeit noch mit Löscharbeiten im Gebäude im Einsatz.

Die zum Brandzeitpunkt in der Schule befindlichen Personen konnten sich aufgrund der Warnung durch installierte Rauchmelder aus dem Gebäude begeben. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Nordhessen hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Personenschaden ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden. Angaben zur Brandursache, sowie zum entstandenen Sachschaden am Gebäude können derzeit nicht gemacht werden.

Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld von Seniorin – Kripo bittet um Hinweise

Hofgeismar (ots) – Mit der miesen Masche der falschen Polizeibeamten haben bislang unbekannte Täter am Mittwoch eine Seniorin in Hofgeismar betrogen. In dem guten Glauben, ihr Geld vor einer Betrügerbande von ihrem Konto zu retten und in Sicherheit zu bringen, übergab sie eine 5-stellige Summe an einen angeblichen Polizeibeamten. Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Geldabholer geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die Geldübergabe gegen 14:30 Uhr in einer kleinen Straße in der Hofgeismarer Altstadt, unweit des Rathauses, stattgefunden. Die betrogene Seniorin schöpfte später schließlich Verdacht und informierte über den Notruf 110 die echte Polizei, sodass der Schwindel letztlich aufflog.

Zunächst bekam die Seniorin am Vormittag den Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser gab vor, eine rumänische Firma habe widerrechtlich versucht, einen 4-stelligen Geldbetrag vom Girokonto der Frau abzubuchen. In anderen Bankfilialen sei es bereits zu solchen Fällen mit größerem Schaden gekommen. Anschließend meldete sich am Telefon ein angeblicher Polizist, der vorgab verdeckt gegen die rumänische “Hackerbande” zu ermitteln. Das Geld sei auf dem Konto der Frau nicht mehr sicher und sie solle es zur Sicherheit abheben. In Sorge um ihr Erspartes folgte die Seniorin den Anweisungen des angeblichen Polizisten. Der vermeintliche Beamte wies die eingeschüchterte Frau dann an, dass Geld der Polizei zu übergeben, damit es auf Falschgeld überprüft werden könne.

Letztlich kam es zu der Übergabe, bei der ein Mann mit folgender Beschreibung das Geld in Empfang nahm:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 160-170 cm groß, kurze, dunkle Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet, trug außerdem einen dunklen Mund-Nasen-Schutz.

Zeugen, die gestern Nachmittag in der Hofgeismarer Altstadt verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern der EG SÄM weitere Hinweise auf den Geldabholer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

