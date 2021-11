Unfall in Doppelparkgarage – Person eingeklemmt

Frankfurt-Oberrad (ots)-(am) Am Donnerstag 11.11.2021 wurde die Feuerwehr Frankfurt am Main zusammen mit dem Rettungsdienst gegen 14 Uhr nach Oberrad alarmiert. Dort kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Unfall in einer Doppelparkgarage. Das Unfallfahrzeug kam von der Fahrebene ab und verkeilte sich hochkant in einem angrenzenden Leerraum. Die im Fahrzeug eingeschlossene Person konnte sich nicht mit eigenen Kräften retten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Person schließlich aus dem Fahrzeug befreien und an den Rettungsdienst übergeben, der sie vorsorglich in ein Krankenhaus brachte. Über Schadenursache und Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden.

Sicherheitsdienst von Einbrecher mit Messer bedroht

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) Zwei Einbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch 10.11.2021 in der Innenstadt von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes erwischt worden. Einer der Täter zog auf der Flucht ein Messer. Gegen 04.00 Uhr gelangten 2 unbekannte Männer offenbar über die Eingangstür in ein mehrstöckiges Gebäude am Goetheplatz. In den Geschäftsräumen eines Restaurants begaben sie sich auf die Suche nach Wertsachen. Hierbei entdeckte sie jedoch der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes.

Das Duo ergriff sofort die Flucht. An der Eingangstür kam es zur Auseinandersetzung, bei der einer der Täter dem Wachmann ein Messer entgegen hielt. Die beiden Männer konnten daraufhin zu Fuß in die Junghofstraße flüchten.

Täterbeschreibung:

Täter-1: männlich, circa 180 cm groß, schwarze Haare, schwarzer Bart, dunkler Teint; trug dunkle Kleidung, eine Mütze, einen schwarzen Mundschutz; führte ein Messer bei sich.

Täter-2: männlich, circa 180 cm groß, schwarze Haare, dunkler Teint; dunkel gekleidet, trug einen hellen Mundschutz.

Der Sicherheitsmitarbeiter verfolgte das Duo noch bis auf die Neue Mainzer Straße, verlor die zwei Männer dann allerdings aus den Augen. Erbeuten konnten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Eine umgehend eingeleitete Personenfahndung blieb erfolglos. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes blieb unverletzt.

Dieb aus der Wohnung geschrien

Frankfurt-Höchst (ots)-(dr) – Eine 49-jährige Frau hat Mittwochnachmittag 10.11.2021 in der Auerstraße einen mutmaßlichen Einbrecher in die Flucht geschrien. Offenbar über einen Fußweg gelangte ein unbekannter Mann durch ein offenstehendes Fenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Als die 49-jährige Wohnungsinhaberin den ungebetenen Gast bemerkte, fing sie an, laut zu schreien.

Dies hielt den Mann offensichtlich davon ab, Beute zu machen. Er verließ umgehend die Wohnung wieder über das Fenster und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Frau, die außerhalb des Gebäudes mutmaßlich “Schmiere stand”, konnte die Geschädigte ebenso wegrennen sehen.

Täterbeschreibung:

Mann: etwa 180 cm groß, circa 30-35 Jahre alt, kräftige Statur, blaue Augen, osteuropäisches Erscheinungsbild. War bekleidet mit einer schwarzen Mütze und einer schwarzen Jacke.

Frau: etwa 160-170 cm groß, circa 25-35 Jahre alt, blonde Haare (schulterlang), sportliche Statur. Bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einem dunklen Rock (knielang).

Fahrraddieb entkommt und lässt zwei Fahrräder zurück

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(em) In der vergangenen Nacht (10.-11. November 2021) hat ein unbekannter Täter ein Fahrrad entwendet. Zu dem Tatort ist mutmaßlich er mit einem anderen Zweirad angereist. Schlussendlich ergriff er ohne jegliches Gefährt die Flucht.

Gegen 23.15 Uhr betrat der Täter in der Gartenstraße ein Mehrfamilienhaus und durchsuchte dort zunächst den Dachboden sowie anschließend den Keller, wo er ein ungesichertes Fahrrad entwendete. Ein 63-jähriger Bewohner des Hauses beobachtete den Mann, als er das Gebäude mit der Beute verließ. Da dem 63-Jährigen das Treiben seltsam vorkam, alarmierte er die Polizei, welche im Rahmen einer Nahbereichsfahndung den Täter mithilfe einer detaillierten Personenbeschreibung wiedererkannte.

Der Dieb ergriff beim Erblicken der Polizisten sofort die Flucht und ließ das geklaute Fahrrad zurück. Die Beamten stellten im Rahmen der Anzeigenaufnahme fest, dass der Täter ein weiteres Fahrrad am Tatort zurückgelassen hatte. Inwieweit er dieses ebenfalls gestohlen haben könnte, wird derzeit überprüft. Die Streife stellte schlussendlich ein schwarzes Herrenrad der Marke KTM sowie ein türkises Fixie der Marke Mitico Bikes Vienna sicher.

Wer hat Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu dem Täter und/oder der Tat machen? Der Täter soll mit einem auffälligen roten Mantel bekleidet gewesen sein und einen Fahrradhelm getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das 8.Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-10800 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Bundesweiter Notrufausfall

Feuerwehr Frankfurt am Main (ots) – Am 11. November 2021 um 4:51 Uhr kam es zu einem bundesweiten Notrufausfall, der auch die Stadt Frankfurt am Main betraf. Inzwischen sind die Nummern 112 und 110 wieder erreichbar. Seitens der Feuerwehr Frankfurt am Main wurde die Kompensation mit einer alternativen Rufnummer geschaffen. Zudem wurden die Feuerwehrhäuser der Freiwilligen Feuerwehren sowie die Feuerwachen der Berufsfeuerwehr als Notfallmeldestellen besetzt, damit eine weitere Möglichkeit zum Absetzen von Notrufen für die Bevölkerung gegeben war.

Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren haben zudem zentrale Punkte im Stadtgebiet besetzt, konnten aber bereits nach kurzer Zeit abgezogen werden. Die Maßnahmen seitens der Feuerwehr wurden in diesem Zuge allumfassend zurückgefahren.

Die Warnung und Information der Bevölkerung wurde seitens der Feuerwehr Frankfurt am Main über das modulare Warnsystem (MoWaS) sowie die WarnApp “NINA” durchgeführt. Die Feuerwehr hat diese Information hierbei als amtliche Gefahrenmitteilung eingestuft.

Damit wurden Rundfunk und Medien informiert, um die Warnung zügig und umfassend zu verbreiten. Ziel war es, frühzeitig die Bevölkerung über die getroffenen Maßnahmen und Rückfallebenen zum Notruf zu informieren.

Wie die heutige Lage erneut gezeigt hat, ist es erforderlich sich in Notfallsituationen Informationen einzuholen. Hierzu empfiehlt die Feuerwehr Frankfurt am Main die Nutzung der App “NINA” auf den mobilen Endgeräten. So können entsprechende Informationen und Warnungen mit Handlungsempfehlungen empfangen werden.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(dr) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

15.November 2021: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße

16.November 2021: Babenhäuser Landstraße, Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach

17.November 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße

18.November 2021: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring

19.November 2021: Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

