Polizei Eschwege

Pkw verunfallt nach Flucht vor Streifenwagen

Eschwege (ots) – Am späten Mittwochabend gegen 23.40 Uhr ist ein Auto mit zwei männlichen Insassen verunfallt, nachdem sich die Männer einer Polizeikontrolle entziehen wollten. Bei dem Unfall, bei dem kein weiteres Fahrzeug beteiligt war, entstand ein Schaden von schätzungsweise 1.500 Euro. Die Beamten der Eschweger Polizei wollten in Eschwege das besagte Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen, als der Wagen aus Richtung Innenstadt kommend von der Niederhoner Straße in Richtung Kuhtrift abgebogen war.

Das Auto mit den beiden Insassen setzte seine Fahrt dann auf der Thüringer Straße fort, wo die Beamten dann versuchten, mittels Anhaltesignalen den Pkw zum Anhalten zu bewegen. Der verantwortliche Fahrer reagierte darauf aber nicht und setzte die Fahrt weiter fort und erhöhte dabei zudem stetig die Geschwindigkeit.

Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung des Wagens auf, der letztlich an der Einmündung von der Straßburger Straße zur Berliner Straße in einer Rechtskurve ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abkam und mit einem Metallzaun kollidierte.

Die beiden Insassen, zwei aus Eschwege stammende 18 und 30 Jahre alten Männer, blieben unverletzt und wurden an der Unfallstelle von der Polizei vorläufig festgenommen. Durchgeführte Tests bzgl. berauschender Mittel blieben ohne Befund.

Die Schäden an dem verunfallten Pkw und dem Metallzaun werden auf 1.000 bzw. 500 Euro beziffert. Die Polizei in Eschwege hat in dem Fall nun Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Diebstahl aus Ladenkasse

Um 17:00 Uhr betraten gestern Nachmittag drei bislang unbekannte jugendlichen Männer den Kassenraum einer Tankstelle im “Brühl” in Eschwege. Da der Kassenraum zu dieser Zeit kurz unbesetzt war, entnahmen die Täter aus einer Schublade Bargeld von ca. 1000 EUR. Während der Tatausführung wurden die drei Täter von einem zufällig vorbeikommenden Zeugen gesehen und ergriffen daraufhin die Flucht in Richtung Marktplatz und Schulberg.

Bei der Flucht verlor einer der Täter ein Pfefferspray. Die Tatverdächtigen sollen zwischen 12 und 16 Jahre alt sein, einer mit blondem Haar. Ein zweiter Tatverdächtiger soll dunkelhäutig sein und eine rote Kapuzenjacke getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Nacht vom 10./11.11.21 haben unbekannte Täter die Garagenwand eines Reiseunternehmens im Bornemannweg in Witzenhausen auf einer Fläche von ca. 70 Metern im Bereich der Mühlengelster mit politischen und Corona kritischen Schriftzügen beschmiert, wodurch Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise: 05542/93040.

Polizei registriert Schockanrufe und warnt vor Betrugsmasche

Werra-Meißner-Kreis (ots) – Die Polizei in Eschwege vermeldet aktuell einen sog. “Schockanruf” in ihrem Zuständigkeitsbereich, bei dem unbekannte Betrüger versucht haben, mittels dieser Masche ihr Opfer auszutricksen. Ähnliche Vorfälle werden auch aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizei Sontra gemeldet. Aus gegebener Veranlassung warnt die Polizei vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und gibt Präventionstipps.

Gegen 13.15 Uhr ist 63-jährige Frau aus Eschwege Opfer dieser Telefonmasche geworden, erkannte den Schwindel aber und ging nicht auf weitere Forderungen ein. In dem Telefonat hatte sich eine weibliche, dem Alter der Stimme nach zu urteilen, etwa 30-35-jährige Frau in akzentfreiem Deutsch gemeldet und mit weinerlicher Stimme erklärt, dass sie die Tochter des Opfers sei und einen Unfall mit tödlichem Ausgang verursacht hätte.

Dann reichte die Anruferin den Telefonhörer an eine vermeintliche Kripobeamtin weiter, die zur Abwendung einer Strafe eine Kaution ins Spiel brachte, die dann von der 63-Jährigen zu zahlen wäre. Dies verneinte die 63-Jährige aber gleich und legte sofort auf. So blieb es in dem Fall zum Glück nur bei einem Betrugsversuch.

Tipps der Polizei zu “Schockanrufen”/“falsche Polizeibeamte”

Am Telefon:

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt oder anruft. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen und legen sie sofort auf, wenn der Anrufer Druck ausübt.

Überprüfen Sie die Angaben und halten sie Rücksprache, insbesondere mit den angeblich betroffenen Familienangehörigen. Nutzen sie dazu die ihnen bekannten Nummern zur Kontaktaufnahme.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

An der Tür:

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Wichtig: Überprüfen sie die Angaben und lassen Sie ggfs. einen Besucher während der Überprüfung vor der abgesperrten Tür warten.

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung und übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt Informieren Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder der jeweiligen Amtsleitung und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Wichtig bei Telefonkontakt: Beenden Sie zuerst ein verdächtiges Telefonat und wählen dann erst die Nummer, die sie herausgesucht haben.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de oder auch unter www.pfiffige-senioren.de.

Hund angefahren

Um 19:49 Uhr befuhr gestern Abend eine 31-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw den Westring in Eschwege. In Höhe des “Platzes der Deutschen Einheit” überquerte plötzlich ein Hund die Fahrbahn. Die 31-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Hund, der dadurch tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden von ca. 200 EUR.

Missbrauch von Notrufen

Um 10:19 Uhr kam es gestern Vormittag zum Auslösen des Feuermelders auf dem Parkdeck der Fa. Woolworth in Eschwege. Im Bereich des dortigen Lüftungsraumes wurde der Feuermelder unberechtigt ausgelöst, wodurch die Feuerwehr ausrücken musste. Am Tatort wurde festgestellt, dass die verschlossene Tür des Lüftungsraumes aufgebrochen war.

Ob der Aufbruch im Zusammenhang mit der missbräuchlichen Benutzung steht, bedarf weiterer Ermittlungen. Diesbezüglich wird eine gesonderte Strafanzeige gefertigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 03.11.21 und dem 10.11.21 wurde in der Weberstraße in Bad Sooden-Allendorf der Telefonanschluss der Telekom an der Hauswand eines Einfamilienhauses durchtrennt. Der Sachschaden wird mit 20 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Trickbetrug/Wechselfallenschwindel

In Reichensachsen betrat am 09.11.21, gegen 18:15 Uhr, ein “Pärchen” den Edeka-Getränkemarkt und gaben gegenüber der Kassiererin an, Geld wechseln zu möchten. Durch geschicktes Ablenken und wechselseitiges Einreden auf die Kassiererin erbeutete das “Pärchen” auf diese Art und Weise betrügerisch 400 EUR Bargeld.

Täterbeschreibung:

Beide werden auf ca. 25-35 Jahre geschätzt. Sie sollen von normaler Statur sein.

Der Mann hatte schwarzes kurzes Haar und war bekleidet mit einem beigen Mantel, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen.

Die Frau hat lange braune Haare, die zum Zopf gebunden waren. Sie war mit einem blauen Mantel und einem grünen Rock bekleidet.

Hinweise: 05651/9250.

Unfallflucht

Zwischen dem 09.11.21, 15:00 Uhr und dem 10.11.21, 10:00 Uhr wurde in der Kurt-Holzapfel-Straße in Eschwege ein lilafarbener Pkw Peugeot, der auf einem Anwohnerparkplatz abgestellt war, angefahren und auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher unter 05651/9250.

Wildunfälle

Um 03:13 Uhr überquerte eine Rotte Wildschweine die B 27 in der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf. Ein 24-jähriger aus Winsen der zu dieser Zeit auf der Bundesstraße unterwegs war wollte den Tieren ausweichen, wodurch er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die dortige Leitplanke fuhr. Am Fahrzeug entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 5000 EUR. Die Tiere blieben unverletzt.

Mit einem Reh kollidierte gestern Nachmittag ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meinhard, der die K 3 von Jestädt in Richtung Grebendorf befuhr. Das Reh lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 19:11 Uhr, ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal, der auf der L 3403 von Oberhone in Richtung Reichensachsen unterwegs war. Das Reh überlebte den Unfall nicht; am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 200 EUR.

Polizei Sontra

Diebstahl von Spirituosen

Am 03.11.21 ereignete sich bereits ein Diebstahl im Edeka-Markt in Sontra-Ulfen. Demnach betrat eine ausländisch aussehende Person am Nachmittag den Verkaufsraum und entwendete Spirituosen im Wert von ca. 350 Euro. Unter anderem wurde bei einer Überprüfung das Fehlen der Marken “Jack Daniels, Hennesy, Bombay Gin” festgestellt. Der Tatverdächtige ist dann mit einem Motorroller davongefahren. Hinweise bitte an die Polizei in Sontra unter 05653/97660.

Unfallflucht

In der Nacht vom 09./10.11.21 wurde in der Weldaer Straße in Sontra ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer BMW 120i im Bereich des Außenspiegels der Fahrertür angefahren, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Verursacher muss den Spuren nach stadteinwärts unterwegs gewesen sein. Schaden: 350 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Wildunfall

Um 22:41 Uhr befuhr gestern Abend eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege die L 3247 vom Altefeld kommend in Richtung Netra. Kurz vor Netra kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend weiter lief. Am Fahrzeug entstand durch den Aufprall des Tieres ein Sachschaden von ca. 250 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Rad gelöst

In der Mittagszeit fuhr gestern ein 49-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw die Siegershäuser Straße in Friedrichsbrück. Im Einmündungsbereich zur Freiherr-vom-Stein-Straße löste sich das linke Vorderrad, wodurch der Pkw zum Stehen kam.

Das Rad rollte dann in eine Auffahrt hinein, wo es gegen einen geparkten Pkw rollte und diesen beschädigte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte gestern Abend, um 23:09 Uhr, ein 41-Jähriger aus Kyffhäuserland, der mit einem Klein-Bus auf der B 7 zwischen Hessisch Lichtenau und Fürstenhagen unterwegs war. Das Wildschwein wurde dabei getötet; das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Sachschaden: ca. 2.000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl

Nachträglich angezeigt wurde ein Diebstahl, der sich bereits am 09.11.21, um 16:44 Uhr, in den Räumen eines Baumarktes in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen ereignet hat. Dort erbeutete ein bislang unbekannter Täter einen Drehmomentschlüssel sowie einen 2-Fuß-Abzieher, beides der Marke “Gedore” im Wert von insgesamt 321 Euro. Hinweise: 05542/93040.

