Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: 57-jähriger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am

Donnerstag durch das Amtsgericht Karlsruhe Haftbefehl gegen einen 57-jährigen

Deutschen erlassen. Dem Beschuldigten wird versuchter Mord vorgeworfen.

Er soll am Mittwochabend an der Straßenbahnhaltestelle Marktplatz gestanden

haben. Als ein 26-jähriger Radfahrer an ihm vorbeifuhr, habe er diesem einen

Faustschlag gegen die Brust versetzt. Daraufhin sei der 26-Jährige mit seinem

Fahrrad auf den Gleiskörper der Straßenbahn gefallen. Der Fahrer einer gerade in

die Haltestelle einfahrenden Straßenbahn habe eine Notbremsung eingeleitet und

sei mit der Bahn gerade noch vor dem am Boden Liegenden zum Stehen gekommen.

Oberhausen-Rheinhausen – Unter Drogeneinfluss am Verkehr teilgenommen

Karlsruhe (ots) – Ein 24-jähriger Autofahrer wurde in der Nacht zum Donnerstag

auf der Landstraße 555 bei Oberhausen unter dem Einfluss von Drogen aus dem

Verkehr gezogen.

Kurz vor 00:00 Uhr fiel der Autofahrer einer Streife des Polizeirevier

Philippsburg aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Bei der anschließenden

Kontrolle wirkte der Mann sichtlich desorientiert. Ein auf der Dienststelle

durchgeführter Drogentest erwies sich in mehreren Fällen als positiv – ihm wurde

eine Blutprobe entnommen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen konnte

der 24-Jährige die Wache wieder verlassen.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich noch heraus, dass der Mann mutmaßlich

nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Karlsruhe – Wechselseitige Nötigungen im Straßenverkehr enden in Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Ein Sachschaden von rund 10.000 Euro war die Bilanz eines

Verkehrsunfalls am frühen Donnerstagmorgen zwischen einem 45-jährigen

Sattelzugfahrer und einem 32-jährigem Pkw-Fahrer auf der Bundesautobahn 8 in

Fahrtrichtung Stuttgart.

Nach Angaben der Beteiligten kam es bereits vor dem Zusammenstoß zu mehreren

wechselseitigen Nötigungshandlungen. Bei der Überleitung aus Richtung Frankfurt,

von der Bundesautobahn 5, wollte der Sattelzugfahrer offenbar den Pkw überholen

und kollidierte hierbei mit diesem. Der 45-Jährige versuchte zunächst zu

flüchten, konnte aber durch eine Streifenbesatzung des Autobahnpolizeireviers

Pforzheim kurz vor der Anschlussstelle Pforzheim Süd gestoppt werden.

Beide Fahrzeugführer müssen nun mit einer Anzeige wegen Nötigung im

Straßenverkehr rechnen. Außerdem wird sich der Sattelzugfahrer noch wegen einer

Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

Karlsruhe – Zwei alkoholisierte E-Scooter-Fahrer in Karlsruhe fast zeitgleich kontrolliert

Karlsruhe (ots) – Gleich zwei alkoholisierte E-Scooter-Fahrer konnte die Polizei

in der Nacht auf Donnerstag im Karlsruher Stadtbereich aus dem Verkehr ziehen.

Gegen 02:20 Uhr wurden Beamte des Polizeirevier Karlsruhe-Durlach auf einen in

Schlangenlinien fahrenden E-Roller-Fahrer in der Haid-und-Neu-Straße aufmerksam

und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Ein vor Ort durchgeführter

Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der 28-Jährige wurde daraufhin

auf die Dienststelle gebracht und musste eine Blutprobe abgeben.

Fast zeitgleich kontrollierten Beamte des Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz

einen 26-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Erbprinzenstraße. Bei der Kontrolle

stellten die Ordnungshüter starken Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter

Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,2 Promille. So musste auch der 26-Jährige

die Polizisten zur Blutprobe auf die Dienststelle begleiten.

Die Männer müssen jetzt mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr rechnen. Ihre Führerscheine wurden einbehalten.

Karlsruhe – Betonklotz auf Südtangente – mindestens ein Fahrzeug beschädigt

Karlsruhe (ots) – Ein Verkehrsteilnehmer informierte die Polizei am Mittwoch

gegen 18:00 Uhr über einen auf der Südtangente, nahe der Ausfahrt Entenfang, in

Fahrtrichtung Pfalz liegenden großen Stein.

Wenige Minuten später teilte ein weiterer Autofahrer mit, an der gleichen

Örtlichkeit über einen Betonklotz gefahren zu sein. Die anrückende Streife

konnte den besagten Gegenstand jedoch nicht ausfindig machen. Ein Verursacher

ist zum derzeitigen Ermittlungsstand ebenfalls nicht bekannt.

Weitere Geschädigte oder Zeugen, welche Angaben zum Verursacher machen können,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Südweststadt unter 0721 666 3411 in

Verbindung zu setzen.