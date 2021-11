Mannheim-Neckarstadt: Scheibe von Auto eingeschlagen und Tasche mit Laptop entwendet – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt: (ots) – Am Mittwochnachmittag schlugen in der Zeit

zwischen 14.15 Uhr und 14.50 Uhr ein oder mehrere Unbekannte in der

Alphornstraße mit einem bislang unbekannten Gegenstand die hintere Scheibe eines

Daimler-Chrysler ein. Nachdem sie dann die Türen entriegelt hatten, gelangten

sie ins Innere des Pkw und entwendeten eine Tasche, die die 23-jährige

Fahrzeughalterin unter dem Beifahrersitz versteckt hatte. In der Tasche befanden

sich ein Laptop im Wert von 400 Euro sowie persönliche Wertsachen. Am Fahrzeug

entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise auf den oder die Unbekannten bzw. zum Tathergang geben können, melden

sich bitte unter Telefon 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt.

Tipps Ihrer Polizei:

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B.

Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten)

oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Die Autos werden aufgebrochen, indem

beispielsweise die Seitenscheiben eingeschlagen, Tür oder Schloss ausgestochen

oder die Heckklappenschlösser aufgehebelt werden. In erster Linie ist es deshalb

wichtig, beim Verlassen des Autos nicht nur die Zündschlüssel zu ziehen und alle

Fenster, Türen, Kofferraum und Schiebedach zu verschließen, sondern auch keine

Taschen, die die Aufmerksamkeit möglicher Diebe auf sich ziehen oder

Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen!

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Stromkastens

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

kam es auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Neulandstraße zu einem Einsatz

von Feuerwehr und Polizei. Auslöser war der Brand eines Trafoschranks.

Mitarbeiter wurden gegen 1:55 Uhr auf laute Geräusche aufmerksam und entdeckten

hierauf das Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim rückte mit vier Fahrzeugen

und über 15 Wehrleuten an und löschte den Brand schnell. Erste Ermittlungen des

Polizeireviers Sinsheim lassen die Ursache aufgrund eines technischen Defekts

vermuten. Verletzt wurde durch das Feuer keiner. Der entstandene Sachschaden ist

bislang nicht bekannt.

Mannheim-Innenstadt: Mann von mehreren Personen attackiert – weitere Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es am Quadrat S3 zu

einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei ein 33-Jähriger von drei Männern

angegriffen wurde. Zeugen wurden kurz vor 1 Uhr auf das Geschehen aufmerksam und

verständigten die Polizei. Die drei Täter, allesamt Männer im Alter von 20 bis

30 Jahren, flüchteten daraufhin. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den

Flüchtigen verlief allerdings ohne Ergebnis. Der 33-Jährige wurde durch die

körperlichen Angriffe verletzt und kam anschließend zur weiteren Behandlung in

ein Krankenhaus. Weshalb es zur Auseinandersetzung kam sowie die Ermittlungen zu

den unbekannten Tätern dauern derzeit an. Zeugen, die das Geschehen beobachtet

haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 12580 an das

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu wenden.