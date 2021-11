Wohnungseinbruch – Täter flüchten nach Kontakt mit der Wohnungseigentümerin

Kirn (ots)

Am Morgen des 11.11.2021 zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr kam es in der Sulzbacher Straße in Kirn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter gelangten durch ein bodenhohes Fenster im nicht einsehbaren, rückwärtigen Bereich des Hauses, durch Einschlagen und Schneiden der Fensterscheibe in das Wohnhaus und suchten gezielt nach Schmuck und Bargeld. Während der Tatausführung schlief die 90-jährige Bewohnerin des Hauses im Obergeschoss. Sie wurde jedoch wach und stellte in ihrem Schlafzimmer zwei Täter, eine Frau und einen Mann fest. Die 90-jährige Seniorin stellte die Täter zur Rede, woraufhin der männliche Täter auf die 90-jährige zuging und ihr mit der flachen Hand mehrere Schläge gegen den Kopf versetzte. Unmittelbar darauf verließen die Täter das Einfamilienhaus und flüchteten in unbekannte Richtung. Sie konnten Schmuck im Wert von etwa 2000,- EUR erbeuten. Die Seniorin blieb unverletzt. Sie konnte die beiden Täter wie folgt beschreiben:

Männlicher Täter: etwa 170 cm groß, schmale Statur, dunkle, kurze Haare mit südländischem Aussehen. Der Täter trug dunkle Kleidung, jedoch keine Kopf- oder Mundbedeckung.

Weibliche Täterin: etwa 170 cm groß, schmale Statur, dunkle, etwa schulterlange Haare. Auch die Täterin soll weder eine Mund- noch eine Kopfbedeckung getragen haben.

Sollten Hinweise zu den beschriebenen Tätern vorliegen oder Feststellungen von Anwohnern in der Umgebung getroffen worden sein, bittet die Polizei um Mithilfe bei der Tataufklärung.

Unfallflucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am 09.11.21 zwischen 18:15 h und 19:30 h ereignete sich in der Kupferbergstraße ein Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer parkte ordnungsgemäß in der Straße am rechten Fahrbahnrand. Vermutlich hat ein anderer Pkw beim Ausparken oder Vorbeifahren das geparkte Auto am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Bei dem geschädigten Auto handelt es sich um einen VW Transporter. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-2700.

Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstag, dem 09. November 2021 kam es gegen ca. 19:11 Uhr zu einem Brand in der Küche einer Obergeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hofgartenstraße, Bad Kreuznach.

Bei dem Brand wurde der Wohnungsinhaber durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von vermutlich 100.000 Euro.

Kriminalpolizeiliche Brandermittler suchten am heutigen Mittwochmorgen den Brandort auf. Bei den durchgeführten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Brand im Bereich einer Herdplatte ausbrach. Diese war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zur Brandzeit eingeschaltet.

Die Kriminalinspektion Bad Kreuznach ermittelt nun unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wegen Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.

Betrugsmasche erkannt

Kirchheimbolanden (ots)

Durch eine Anzeigerin aus Kirchheimbolanden wird mitgeteilt, dass sie einen Telefonanruf erhielt, bei dem eine computeranimierte Stimme zunächst angab, dass sie Opfer von Datenmissbrauch sei. Der Anruf sollte angeblich durch das BKA veranlasst worden sein. Im Verlauf des Gesprächs wird die Anzeigerin aufgefordert eine Tastenkombination zu drücken. Die Polizei rät auf solche Anrufe nicht zu reagieren und keine Eingaben vorzunehmen, da die Täter möglicherweise an persönliche Daten der Angerufenen kommen wollen, um damit Straftaten zu begehen. Das BKA wird auf diesem Weg keine Geschädigten informieren.

Unfallflucht nach Parkrempler

Kirchheimbolanden (ots)

Ein zunächst unbekannter PKW-Fahrer entfernte sich nach einem Parkrempler auf dem Parkplatz des Westpfalzklinikums Kirchheimbolanden von der Unfallstelle, ohne sich als Unfallbeteiligter erkennen zu geben. Nach der Unfallaufnahme und entsprechenden Zeugenhinweisen konnte der Fahrer ermittelt werden. Ihn erwartet jetzt u.a. ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernens von der Unfallstelle.