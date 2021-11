Mainzer Polizei zieht Zwischenbilanz- Friedliche und ausgelassene Stimmung, Polizeieinsatz läuft ohne besondere Vorkommnisse

Mainz-Innenstadt (ots) – Seit 10:00 Uhr morgens ist die Mainzer Polizei im

Innenstadtbereich im Einsatz. Die Stimmung bei den zahlreichenden Närrinnen und

Narrhalesen ist ausgelassen und friedlich. Neben Präsenz und Fußstreifen, ist

die Polizei auch im Rahmen von Verkehrsmaßnahmen im Einsatz. Bis zum späten

Nachmittag mussten die eingesetzten Kräfte nur selten einschreiten, Anlass waren

Körperverletzungs- und Beleidigungsdelikte sowie strafrechtlich nicht relevante

verbale Auseinandersetzungen und Streitigkeiten.

Einbruch in Wohnung zur Tageszeit

Mainz-Neustadt (ots) – Im Verlaufe des Dienstagnachmittags bis Abend kam es im

Zeitraum zwischen 15:00 und 22:00 Uhr zum Einbruch in eine Wohnung in einem

Mehrfamilienhaus in der Mainzer Neustadt. Da die Bewohner im genannten Zeitraum

nicht zu Hause waren, nutzen der oder die bislang unbekannten Täter die

Gelegenheit und hebelten die Wohnungseingangstür im Mehrparteienhaus auf.

Glücklicherweise wurden offenbar keine Wertgegenstände entwendet.

Viele Einbrüche können bereits durch einfache Verhaltensregeln verhindert

Viele Einbrüche können bereits durch einfache
Verhaltensregeln verhindert werden. Die Polizei rät daher:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von
Einbrechern leicht zu öffnen.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend
den Schließzylinder aus.

den Schließzylinder aus. Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie

immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur

Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals
draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck! Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht

tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den

Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht
innen stecken.

Hochwertiges Fahrzeug entwendet

Mainz-Hechtsheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in einem

Wohngebiet in Mainz-Hechtsheim ein hochwertiges Fahrzeug durch einen oder

mehrere bislang unbekannte Täter entwendet.

Der 59-jährige Fahrzeughalter stellte seinen Jaguar Land-Rover gegen 18:00 Uhr

abends in der Ina-Seidel-Straße ab. Gegen 03:30 Uhr wird 59-Jährige Mainzer

schließlich von dem Kundenservice des Herstellers kontaktiert, um diesen über

elektronisch registrierte, ungewöhnliche Vorgänge am Fahrzeug zu informieren.

Als der 59-Jährige nach seinem Jaguar sehen will, stellt dieser fest, dass das

Auto entwendet wurde. Der Gesamtwert des Jaguars beläuft auf einen

sechsstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

24-Jähriger sorgt für Polizeieinsatz

Mainz-Altstadt (ots) – Bis um sechs Uhr am Donnerstagmorgen verblieb ein

24-jähriger Mainzer in polizeilichem Gewahrsam, nachdem er am Mittwochnachmittag

für einen Polizeieinsatz gesorgt hatte.

Der junge Mann war am Mittwochnachmittag in der Ludwigstraße in der Mainzer

Altstadt durch sein ungewöhnliches Verhalten aufgefallen, woraufhin Passanten

das Altstadtrevier informierten. Laut Zeugenangaben soll der Mainzer laut

lachend und mit sich selbst redend am Fuß eines Baumes an der Ludwigstraße

gesessen haben, nachdem er zuvor mehrfach gestürzt sei. Die Polizisten können

den 24-Jährigen wie beschrieben antreffen und suchen das Gespräch mit ihm, um

ihm die nötige Hilfe zukommen zu lassen. Dieser schreit jedoch lediglich wild

herum und läuft mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zu. Da der deutlich

drogenbeeinflusste Mann nicht in der Lage ist, seine Daten gegenüber den

Polizisten anzugeben, soll dieser durchsucht werden. Hiergegen wehrt sich der

24-jährige mit aller Kraft. Er versucht sich mehrfach loszureißen und tritt

gezielt in Richtung der Beamten, sodass der junge Mann schließlich durch die

Beamten zur Polizeiwache verbracht werden muss. Hierbei werden auch eine

26-jährige Beamtin und ein 27-jähriger Beamter leicht verletzt. Die gesamte

Situation wird von mehreren Passanten beobachtet, die jedoch nach Aufforderung

ausreichend Abstand halten.

Die Einsatzmaßnahmen werden durch sogenannte Bodycams aufgezeichnet. Auf dem

Altstadtrevier wurde der 24-jährige Mainzer ärztlich untersucht und musste auf

richterliche Anordnung die Nacht bis 06:00 Uhr am Donnerstagmorgen bei der

Polizei verbringen.

Mainz – 17 x Handy, 12 x Gurt – PKW Fahrer missachten Regeln

Mainz (ots) – Bei Verkehrskontrollen sind am Mittwoch in der Wormser Straße in

Mainz, zahlreiche Autofahrer:innen bei Verstößen gegen die StVO überführt

worden. Dabei galt der Fokus der Polizei insbesondere der Nutzung elektronischer

Geräte, wie z.B. Handys, Tablets, Navigationsgeräte, während der Fahrt. Durch

die Nutzung sind Fahrer oft mehrere Sekunden abgelenkt und es werden lange

Strecke zum teil im Blindflug zurückgelegt. Dies kann zu Gefährdungen anderer

Verkehrsteilnehmer oder gar zu schwerwiegenden Unfällen führen. Bei der

Kontrolle sind im fließenden Verkehr insgesamt 32 Fahrer:innen aufgefallen.

Davon nutzten 17 ihr Smartphone, wovon aber niemand telefonierte, sondern alle

im Moment der Kontrolle Textnachrichten verfassten oder lasen. Sie müssen mit

einem Bußgeld von 100,- EUR rechnen. Wären andere Verkehrsteilnehmer gefährdet

worden, z.B. Fußgänger oder der Gegenverkehr, wären 150,- EUR, 2 Punkte und 1

Monat Fahrverbot fällig geworden. Wer auf einem Fahrrad ein Handy nutzt zahlt

übrigens 55,- EUR Bußgeld. 12 Autofahrer:innen waren nicht angeschnallt und

müssen 30,- EUR Bußgeld zahlen. 3 weitere Personen führten keine Dokumente mit

und müssen die innerhalb einer kurzen Frist vorzeigen.

Dehnungsfugenbrand auf dem Uni-Campus

Am Mittwoch, den 10.11.2021, kam es gegen 16:30 Uhr vermutlich durch Bauarbeiten zu einem Dehnungsfugenbrand zwischen zwei Gebäudeteilen des Instituts für Kernchemie auf dem Gelände der Johannes Gutenberg-Universität. Der betroffene Gebäudeteil grenzte an den Baukomplex des Forschungsreaktors TRIGA Mark II.

Bei Ankunft der Feuerwehr befand sich der Reaktor im Ruhezustand und das Gebäude war bereits geräumt. Parallel zur Erkundung des Dachbereichs und der Innenräume wurde ein Löschangriff über die Drehleiter auf das Dach des Gebäudes vorbereitet. Die Feuerwehr setzte Wasser mit einem Löschmittelzusatz ein, um das Feuer in der Dehnungsfüge zu löschen. Durch Einsatz mehrerer Wärmebildkameras wurde die Brandstelle abschließend kontrolliert.

Der Reaktor kam nicht mit Feuer oder Löschwasser in Kontakt, so dass zu keiner Zeit eine Gefahr bestand.

Aufgrund des besonderen Gebäudes wird die Brandstelle durch eine Brandwache kontrolliert.

Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.

Verkehrsunfall mit Flucht in Oppenheim

Oppenheim (ots)

Am 10.11.21 befährt ein 65-Jähriger Oppenheimer gegen 09.30 Uhr in Oppenheim die Straße In den Weingärten in Richtung Im Grohfuß. Höhe der Einmündung Im Viehweg kommt es in einer Verengung zu einem Kontakt mit dem Begegnungsverkehr. Der Unfallgegner fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Fahrzeug des Oppenheimers entsteht ein Sachschaden an der vorderen linken Fahrzeugseite in Höhe von ca. 600 Euro. Bei dem geflüchteten Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen PKW, vermutlich SUV. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel.: 06133-9330 entgegen.

Fahrt unter Drogen

Bingen (ots)

Bingen, 10.11., Saarlandstraße, 23:20 Uhr. Bei einer Streifenfahrt in Richtung Bingen-Sponsheim wurden die Beamten auf einen VW Polo aufmerksam. Bei der Kontrolle gab der 33-Jährige zu, zwei kleine Bier getrunken zu haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,36 Promille. Zudem zeigten sich Auffälligkeiten, die auf Drogenkonsum deuteten. Ein Drogentest verlief positiv. Der Mann wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Tageseinbruchdiebstahl II

Bingen (ots)

Badenheim, 10.11., Bahnhofstraße, 15:20 Uhr. Am 10.11.2021, 15.20 Uhr, wurde festgestellt, dass unbekannte Täter versucht hatten, in eine Tierarztpraxis einzubrechen. Hinweise bitte an die Polizei.

Einbruch am helllichten Tag

Bingen (ots)

Bingen, 10.11., Prof.-Höpke-Straße, 08:10 – 12:30 Uhr. Unbekannte Täter hebelten eine doppelflügelige Terrassentür eines Privathauses auf. Durch den Druck auf den Rahmen zersplitterte eine der beiden Scheiben. Im Haus wurden mehrere Zimmer durchsucht; es wurden Uhren und ein geringer Bargeldbetrag gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.