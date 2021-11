BMW beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Mittwoch in der Max-Planck-Straße die

Frontscheibe eines BMW X1 beschädigt. Der schwarze Wagen parkte zwischen 8 und

15 Uhr in Höhe der Hausnummer 11. Der Schaden wird auf mindestens 1.500 Euro

geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen die Verdächtiges

beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

Im Imbiss randaliert

Kaiserslautern (ots) – Eine unbekannte Frau hat am Mittwochabend in einem Imbiss

randaliert. Sie hatte in dem Imbiss in der Pariser Straße Essen bestellt und

wollte dann nach Hause gefahren werden. Als die Besitzerin des Imbisses ihrem

Wunsch nicht nachkam, schlug die alkoholisierte Frau mehrfach gegen die Scheibe

des Imbisses, beleidigte die Besitzerin und trat nach ihr. Im Anschluss rannte

sie davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

20 Euro, um knapp 35 Euro zurückzubekommen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zehn Euro für die Reparatur eines

kaputten Computerspiels verlangte der Verkäufer desselben, nachdem der

24-jährige Käufer das beschädigte Programm reklamierte. Er hatte es für 35 Euro

privat von einem Gleichaltrigen erworben. Als sich der Geprellte nicht auf das

Reparatur-Angebot einließ, bot ihm der Verkäufer an, dass er ihm den Kaufpreis

erstatten werde, allerdings seien hierfür 20 Euro fällig. Auf den Kuhhandel ließ

sich der 24-Jährige nicht ein. Er erstattete eine Anzeige bei der Polizei. Die

Beamten ermitteln wegen des Verdachts des Betrugs. |erf

Diesel abgezapft

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Über 300 Liter Diesel haben Unbekannte

in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Otterbach aus mehreren

Baustellenfahrzeugen abgezapft. Die Diebe pumpten den Kraftstoff zwischen

Dienstag, 15Uhr und Mittwoch 8:30 Uhr aus den Tanks. Die Polizei geht davon aus,

dass der Gesamtschaden circa 500 Euro beträgt. Die Beamten bitten um Hinweise.

Wem sind zwischen Dienstag und Mittwoch in der Konrad-Adenauer-Straße

verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz

Verwarnungen und Bußgelder für Schnellfahrer

Kreis Kaiserslautern (ots) – 25 Geschwindigkeitsverstöße innerhalb von zwei

Stunden hat die Polizei am Mittwoch auf der L502 bei Kaiserslautern

festgestellt. Die Beamten hatten von kurz nach 9 bis viertel nach 11 den Verkehr

auf der Strecke zwischen Breitenau und Espensteig ins Visier genommen, wo ein

Tempolimit von 70 km/h gilt. Von den erwischten „Schnellfahrern“ kamen 21 mit

einer kostenpflichtigen Verwarnung davon. 4 Fahrer lagen jedoch so deutlich über

der erlaubten Geschwindigkeit, dass sie mit einer Anzeige inklusive Bußgeld und

Punkten im Fahreignungsregister rechnen müssen. Den Negativrekord des Tages

stellte ein Autofahrer auf, der mit 105 km/h gemessen wurde. Ihm blüht eine

„Rechnung“ von 200 Euro und einem Punkt. |elz